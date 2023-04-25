Внутренняя стоимость пшеницы начала расти

Прогноз экспорта пшеницы в апреле увеличен до 4,75 млн т Pixabay

Внутренние цены на пшеницу начали увеличиваться, особенно это касается Сибири, где растет спрос со стороны Казахстана. Об этом сообщает портал «поле.рф» со ссылкой на материалы аналитического центра «Русагротранса». В то же время на мировом рынке ситуация остается без существенных изменений. Так, стоимость пшеницы 4-го класса с протеином 12,5% EXW на Юге укрепилась до 11,4-11,7 тыс. руб./т без НДС (+150 руб.), в Центре — до 9-9,4 тыс. руб./т (+100 руб.). В Поволжье (Саратов, Волгоград) цены оставались на уровне около 9,5-10,2 тыс. руб./т, а в Сибири выросли до 8,8-9,8 тыс. руб./т без НДС (+950 руб.).



Основной причиной укрепления цен стало восстановление спроса со стороны Казахстана и Кыргызстана, и ожидания сельхозпроизводителей по возобновлению интервенционных закупок зерна в госфонд, говорится в материалах. Казахстан с 10 апреля ввел запрет на ввоз в республику пшеницы автотранспортом. Разрешен импорт только по железной дороге, доля которой в общих поставках в республику составляет около 30%.



Кроме того, «Русагротранс» снова увеличил прогноз экспорта пшеницы в апреле. Если ранее показатель оценивался в 4,64 млн т включая страны ЕАЭС, то теперь — в 4,75 млн т, что немногим ниже показателя марта, когда было вывезено 4,8 млн т. К 21 апреля Россия экспортировала около 3,2 млн т пшеницы, отметили аналитики.



Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% в глубоководных портах снизились до 13,1-13,3 тыс. руб./т без НДС. Это на 300 руб. меньше, чем на предыдущей неделе, пишет «поле.рф» со ссылкой на данные «Русагротранса». Активность закупок сократилась, поскольку экспортеры занимаются исполнением текущих контрактов. На малой воде цены оставались на уровне около 12,1-12,2 тыс. руб./т. В прошлом году показатель составлял 17,75 тыс. руб./т на большой воде и 16 тыс. руб./т — на малой.



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае оставались на уровне $275 за тонну FOB. При этом цена спроса была заметно ниже — около $268 за тонну на старый урожай и $265 за тонну на новый. Американская пшеница опустилась к концу недели до $282 за тонну (-$2), французская — до $281 за тонну (-$2). Аналитики «Русагротранса» отметили, что биржевой рынок пшеницы снижался после роста в начале недели под влиянием возобновления инспекций судов с украинским зерном после двухдневного перерыва.



Ранее аналитический центр «СовЭкон» опубликовал свой прогноз по экспорту зерна в сезоне-2023/24. Согласно ему, Россия может поставить за рубеж около 43 млн т пшеницы, что станет вторым по величине рекордом после текущего сельхозгода. Вывоз пшеницы в новом сезоне может быть даже выше ожидаемого, не исключает директор центра Андрей Сизов полагает.



По оценке «СовЭкона», в этом сезоне отгрузки пшеницы составят 44,5 млн т, а общий экспорт зерна из России — 55,9 млн т. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что ее оценка вывоза пшеницы в сезоне-2023/24 примерна равна показателям сезона-2021/22 и составляет 42-44 млн т, всего зерна — 54-56 млн т. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко прогнозирует, что объем отгрузок пшеницы из России в следующем сезоне достигнет 42 млн т.



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