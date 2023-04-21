Крупнейший экспортер зерна сократил объемы отгрузок на 1 млн тонн

Экспорт зерновых и зернобобовых культур из России за прошлый календарный год оценивается в 45,5 млн тонн «Эфко»

Крупнейший российский экспортер зерна — ТД «Риф» — в 2022 календарном году сократил объемы поставок за рубеж на 1 млн т. В другие страны компания отгрузила более 6 млн т пшеницы и свыше 890 тыс. т ячменя, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба торгового дома. Годом ранее вывоз «Рифа» составил 8 млн т зерна в целом. Несмотря на сокращение поставок компания по-прежнему возглавляет рейтинг экспортеров.



Основными направлениями поставок торгового дома всегда были страны Азии и Востока и, несмотря на политическую ситуацию в мире, «Рифу» удалось «сохранить список рынков сбыта без урона для себя», отмечает представитель компании. «Резких и скачкообразных процессов по расширению страновой структуры вывоза зерна мы не наблюдаем, ситуация сохраняет стабильность, и мы надеемся, что так и будет в ближайшее перспективе, — говорит он. — В то же время, нельзя не отметить, что сейчас открываются новые возможности для российского АПК: усилили активность покупатели из Египта, Турции, Пакистана, не так давно этот список пополнил Алжир». Данный фактор является хорошим показателем, характеризующим уровень доверия к отечественной продукции, считают в компании.



Сам «Риф» после продолжительного перерыва отправил во Вьетнам пробную судовую партию пшеницы в объеме 70,5 тыс. т. «Надеемся расширить нашу географию в Азии, например, сейчас при поддержке Минсельхоза ведутся активные переговоры об экспорте сельхозпродукции в Китай, Малайзию и Индонезию, — рассказывает представитель компании. — Кроме того, идет диалог о поставке зерна за рубли в Египет, и уже успешно проведен ряд таких сделок с Турцией».



Экспорт зерновых и зернобобовых культур из России в 2022 году остался примерно на уровне предыдущего календарного года, достигнув 45,5 млн т против 45,6 млн т в 2021-м, говорит руководитель направления «Потребительский рынок» группы компаний INFOLine Светлана Силенина. Зато увеличился вывоз продуктов переработки зерна. Так, объем отгрузок за рубеж муки составил 881 тыс. т. Увеличению вывоза способствовали введенные экспортные пошлины на зерно, поясняет она.



Согласно данным федерального центра «Агроэкспорт», по итогам прошлого года зерновые культуры по-прежнему занимают наибольшую долю в стоимостном объеме всего вывоза продукции АПК из России — около 32,3%. Кроме того, сектор продемонстрировал и один из самых высоких приростов экспортной выручки по сравнению с другими отраслями — на 17,6% (это третье место после масложировой отрасли, которая прибавила к показателю 2021 года, и прочей продукции АПК — плюс 23,4%).



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