Аналитики оценили потенциал экспорта пшеницы в новом сезоне

Несмотря на ожидаемое снижение урожая в 2023 году, сбор пшеницы все еще может быть выше среднего flickr.com

По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», в сезоне-2023/24 Россия может экспортировать около 43 млн т пшеницы, что станет вторым по величине рекордом после текущего сезона. Директор центра Андрей Сизов сказал «Коммерсанту», что вывоз пшеницы в новом сельхозгоду может быть даже выше ожидаемого. По оценке «СовЭкона», в этом сезоне отгрузки пшеницы составят 44,5 млн т, а общий экспорт зерна из России — 55,9 млн т.



Несмотря на ожидаемое снижение урожая в 2023 году, сбор пшеницы все еще может быть выше среднего, считает Сизов, и, учитывая значительные переходящие запасы, общее предложение незначительно изменится по сравнению с прошлым годом. Ранее «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в 2023 году на 1,5 млн т до 86,8 млн т, учитывая благоприятные погодные условия в ключевых аграрных регионах. Аналитики отмечают, что это на 17% меньше уровня 2022 года, но на 5% больше среднего пятилетнего значения в 82,5 млн т.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что ее оценка экспорта пшеницы в сезоне-2023/24 примерна равна показателям сезона-2021/22 и составляет 42-44 млн т, всего зерна — 54-56 млн т. «Я исхожу из того, что валовой сбор ожидается меньше, чем в прошлом году. Основной фактор, который влияет на оценку экспортного потенциала российского зерна, — это балансы производства и потребления. Главный фактор — валовой сбор. Мы подойдем к началу сезона с высокий уровнем остатков, что может поддержать экспорт в начале нового сезона», — считает она.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко прогнозирует, что экспорт пшеницы из России в следующем сезоне достигнет 42 млн т, пишет «Коммерсантъ». Однако аналитический центр «Русагротранса» подсчитал, что вывоз составит лишь 37,5 млн т с учетом закупок в интервенционный фонд. Если эти закупки будут скорректированы, то экспорт может вырасти до 40 млн т. Вице-премьер Виктория Абрамченко в конце марта говорила, что правительство рассматривает вопрос увеличения закупок зерна в интервенционный фонд на 7 млн т до 10 млн т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Коммерсанту», что экспорт российской пшеницы в сезоне-2023/24 составит 45 млн т, что меньше ожидаемых 46 млн т в этом сезоне. Данные ИКАР показали, что средняя цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% на прошлой неделе составила $271 за тонну FOB, снизившись на $2. Однако, по информации «СовЭкона», средняя цена на российскую пшеницу находится в диапазоне $277-283 за тонну.



Сейчас стоимость российской пшеницы достаточно низкая. Рылько накануне говорил, что цены в мае-июне вряд ли вырастут. Эксперт связывал это с большим объемом переходящих запасов, которые давят на рынок. Кроме того, оценки урожая в Европе сейчас положительные. Петриченко сказал «Агроинвестору», что сейчас на рынке наблюдается неопределенность с украинским зерном. «С одной стороны, Восточно-европейские соседи, которые закрывают импорт украинского зерна, но не закрывают транзит, с другой стороны — перспективы продления “зерновой сделки”. Если никто не отступится от своих решений, у цен есть перспективы для роста цен», — считает эксперт. В противном случае цены продолжает снижаться.



В апреле вывоз российской пшеницы, включая поставки в страны ЕАЭС, может достигнуть 4,64 млн т, ранее сообщал «Русагротранс». Прежний прогноз компании составлял 4,54 млн т. В марте экспорт достиг 4,8 млн т. Аналитики отмечали, что с 1 по 13 апреля вывезено около 1,85 млн т пшеницы. Несмотря на проблемы с погодой, отгрузка из глубоководных портов пока остается на уровне чуть выше прошлого месяца.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

