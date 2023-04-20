Основатель «Русагро» планирует создать крупную компанию-экспортера зерна

Новый экспортер потенциально может поставлять за рубеж зерно «Русагро» flickr.com

Основатель группы «Русагро» и бывший сенатор Вадим Мошкович рассматривает возможность инвестировать в создание компании-экспортера зерна, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на зерновом рынке. Они сообщили, что возглавить новый проект может основатель холдинга Valars Group Кирилл Подольский.



Стороны стараются не афишировать проект, отметил один из источников издания. По его словам, новый экспортер потенциально может продавать в основном зерно «Русагро». Урожай компании в 2022 году вырос на 23%, было произведено 1,08 млн т, включая 858 тыс. т пшеницы. Группа поставила на рынок 673 тыс. т собственной пшеницы и 144 тыс. т зерна сторонних производителей. По словам источников издания, группа также уже начала развивать экспорт зерна, отправив несколько судов с пшеницей в Иран.



Подольский написал в соцсети о наборе команды для новой компании, которая будет заниматься экспортом зерновых и масличных культур. В сообщении говорится, что один из офисов компании будет расположен в Таганроге (Ростовская область). Бизнесмен известен тем, что создал компании «Югтранзитсервис» и «Валарс Групп», которые были одними из первых экспортеров зерна из России. Также он основал онлайн-агентство путешествий Anywayanyday и в 2017 году запустил сервис по перевозке сельскохозяйственной продукции Smartseeds.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что прежде, чем делать какие-то заключения о потенциальной успешности Мошковича в сфере зернового экспорта, нужно понимать, как и на каких условиях он входит в бизнес. «Только после этого можно предполагать, получится там что-то, или нет», — считает эксперт.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина полагает, что речь идет о приобретении мощностей ушедших из России компаний. «С 1 июля крупные иностранные экспортеры — Viterra, Cargill и Louis Dreyfus - останавливают свою деятельность, освобождается ниша. Потенциально ее могут занять российские компании, как действующие, так и новые. Сейчас “Русагро” экспортирует зерно, но не в таких больших объемах», — сказала она «Агроинвестору».



Между тем, на портале нормативных правовых актов появился проект постановления правительства, в котором говорится, что российские экспортеры зерна могут отказаться от части своих экспортных квот для перераспределения их среди других поставщиков. Эта мера направлена на предотвращение снижения объема вывоза зерна из-за избыточного предложения на внутреннем рынке и проблем на внешнем. Документ подготовлен Минэкономразвития.



Согласно проекту, освободившийся объем квот будет распределяться Минсельхозом между другими участниками внешней торговли по заявительному принципу и в порядке поступления обращений. Претендовать на дополнительные квоты смогут экспортеры, которые уже исчерпали ранее полученные объемы или имеют контракты на поставку зерновых в соответствующем размере. Суммарный дополнительный объем квоты не будет превышать 45% от изначально выделенной экспортеру.



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