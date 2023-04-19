«СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 1,5 млн тонн

Динамика ярового сева опережает прошлогоднюю Flickr.com

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 1,5 млн т до 86,8 млн т. Причиной стала благоприятная погода в ключевых аграрных регионах России. За последние 30 дней в Центре выпало 35-80 мм осадков, а на Юге — 80-125 мм, говорится в обзоре центра.



По оценке аналитиков, в Поволжье ситуация обстоит чуть сложнее. За последние 30 дней там выпало 5-35 мм осадков, что составляет 40-60% от нормы для этого времени года. В ближайшие две недели основные погодные модели прогнозируют хорошие осадки (25-50 мм) на Юге, в южной части Центра и в Нижнем Поволжье, что дополнительно улучшит виды на новый урожай, считают аналитики.



11 апреля Минсельхоз сообщал, что весенние полевые работы стартовали в 44 регионах. Подкормка озимых на тот момент была проведена на площади 12,6 млн га. Динамика ярового сева опережает прошлогоднюю: было засеяно 2,2 млн га. В том числе сев начали ряд регионов Поволжья и Дальнего Востока.



Так, посевные работы стартовали уже в 27 муниципалитетах Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин, слова которого приводит пресс-служба местного правительства. Он рассказал, что в целом под урожай 2023 года будет засеяно более 1 млн га, что на 1 тыс. га больше, чем в 2022-м.



В частности, посевные площади в регионе планируют увеличить под зерновыми и зернобобовыми культурами. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что уже засеяно свыше 50 тыс. га — это 10% от плана ярового сева. По оценке специалистов, состояние озимых посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное.



В Ульяновской области тоже приступили к весеннему севу. По сообщению регионального Минсельхоза, активные работы развернуты на полях в большинстве районов области. На сегодня засеяно более 52 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур — 14% от плана, начался сев технических культур.



В Самарской области весенние полевые работы ведутся активно. Там они начались на две недели раньше обычного срока, сообщает ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза. Подкормка озимых ведется во всех районах и уже окончена на площади 378 тыс. га или 78% от плана. Состояние озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное на 94% площадей. Сев яровых проведен на площади более 10 тыс. га, в том числе посеяно 9 тыс. га ранних зерновых культур и 1 тыс. га технических.



В Чувашии посеяли более 22 тыс. га яровых, сообщает региональный Минсельхоз, работы ведутся во всех районах республики. «Озимые перезимовали очень неплохо — 98% культур находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. Это для нашей республики высокий показатель. Посевная площадь в этом году составит около 550 тыс. га», — отметил глава ведомства Сергей Артамонов. В том числе яровые должны занять почти 250 тыс. га.



В Мордовии весенние полевые работы продолжают набирать обороты. Как сообщает республиканское Министерство сельского хозяйства и продовольствия, сев яровых выполнен на площади 128 тыс. га, или 25% от плана, в том числе зерновые и зернобобовые посеяны на 117 тыс. га. Также в регионе начался сев сахарной свеклы, она должна занять более 22 тыс. га.



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