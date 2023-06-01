РЗС: Россия стала надежным поставщиком зерна и закрепляется на новых рынках

До конца сезона может быть вывезено еще около 3 млн тонн пшеницы flickr.com

Несмотря на введенные санкции, Россия продолжает укреплять свои позиции на зерновом рынке. Это привело к тому, что российская пшеница уже не торгуется с дисконтом к европейской. Сельхозпроизводители ожидают роста цен и приостанавливают поставки, но ситуация может измениться после снижения экспортной пошлины на пшеницу. Об этом РИА «Новости» сказала директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.



Она отметила, что в текущем сезоне Россия планирует вывезти еще порядка 3 млн т пшеницы, а общий экспорт зерна может составить 61-61,5 млн т, включая 52 млн т пшеницы. По ее словам, весенний период был очень активным для отгрузок, в результате показатель стал максимальным за последние шесть лет.



Тюрина подчеркнула, что Россия надежный поставщик, который выполняет обязательства по отгрузкам. Новые покупатели появились в странах Азии и Африки. При этом цена на российскую пшеницу находится на уровне европейской, без дисконта, а спрос на нее сохраняется.



В беседе с «Агроинвестором» в качестве примера Тюрина привела Турцию: отгрузки российской пшеницы туда выросли в 4,5 раза по сравнению с маем прошлого года. Поставки в Египет увеличились более чем в 3,5 раза. Кроме того, начались поставки в Йемен и Мексику, а также увеличились объемы поставок в Бразилию, Бангладеш, Оман, Мозамбик, Тунис, Сенегал и Руанду.



Постоянным покупателем стал Алжир — поставки пшеницы туда увеличились в 6,5 раз. В Танзанию, куда в прошлом сезоне не было отгрузок, поставлено более 100 тыс. т. Экспорт в Израиль май к маю выросл более чем в три раза, в Саудовскую Аравию — в 3,6 раза.



Активизировались поставки через малые порты, такие как Тольятти, Волгоград, Балаково, Самара и Зарубино. В целом количество портов, через которые осуществляются поставки, значительно увеличилось.



Недавно аналитический центр «Русагротранса» сообщил, что прогноз экспорта пшеницы в мае с учетом поставок в страны ЕАЭС был снижен с 4,4 млн т до 4,3 млн т. «В июне 2023 года, скорее всего, вывоз снизится до 2,6-2,8 млн т, что тем не менее будет сопоставимо с рекордом 2018 года в 2,77 млн т», — заявлял центр.





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