Россия неоднократно заявляла, что условия соглашения по вывозу отечественной сельхозпродукции и удобрений не выполняются КСК

«Зерновая сделка» продлевается на два месяца, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Telegram-канале. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку инициатив Анкары по этому вопросу и пообещал, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения условий сделки. «Я желаю, чтобы это решение было благоприятным для всех сторон, что имеет жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепочек поставок продовольствия, особенно для облегчения транспортировки зерна нуждающимся странам», — написал Эрдоган.



Ранее информационное агентство Bloomberg сообщило, что соглашение по вывозу украинского зерна будет продлено. Согласно заявлению турецких чиновников, на которое ссылается СМИ, Россия согласилась продолжить участие в сделке, срок которой истекал 18 мая.



Москва подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости». «Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились, и перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены», — отметила она.



Накануне Захарова говорила, что принятие решения по судьбе «зерновой сделки» прежде всего основывается на соблюдении российских интересов. Она отметила, что Москва не отказывается от ранее выбранной позиции в отношении данного вопроса. Также с российской стороны не будет отхода от соблюдения условий договоренностей по вывозу украинского зерна, писали «Известия».



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что если оценивать влияние «зерновой сделки» на рынок зерна, то для российских экспортеров участие в ней не имеет особого значения. Она объяснила это тем, что спрос на российскую пшеницу сегодня находится на очень высоком уровне. По ее данным, с 1 по 15 мая было вывезено свыше 2 млн т пшеницы, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.



11 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявлял, что «зерновая сделка» прекратит свое существование, если стороны не достигнут консенсуса в переговорах по ее продлению до 18 мая, писало РИА «Новости». «Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей, производителей удобрений и в конечном счете, естественно, мы это делаем и с учетом общей обстановки на мировом продовольственном рынке — она довольно волатильна», — говорил замглавы МИДа.



Соглашение о зерновой сделке было подписано в июле 2022 года Россией и Украиной при участии Турции и ООН. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В марте 2023 года вице-премьер Украины Александр Кубраков заявлял о продлении сделки на 120 дней, но МИД России утверждал, что она продлена только на 60 дней. Россия неоднократно жаловалась на несоблюдение условий сделки, касающихся снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.



Черноморская зерновая инициатива является частью комплексной сделки. Вторая часть этой сделки — меморандум между Россией и ООН, который рассчитан на три года и предусматривает разблокировку экспорта российских продовольственных товаров и удобрений, восстановление работы Россельхозбанка в системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, а также восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и других мер.



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