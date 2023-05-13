Минсельхоз США: в новом сезоне Россия сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы

Мировое производство пшеницы прогнозируется на уровне 789,8 млн тонн «Содружество»

Минсельхоз США опубликовал первые прогнозы по балансу рынка зерновых в сезоне-2023/24. По оценке аналитиков, в этом году урожай пшеницы в России может составить 81,5 млн т без учета Крыма и новых регионов против 92 млн т в 2022-м. Производство фуражного зерна оценивается на уровне 42,15 млн т (44,13 млн т в прошлом году), в том числе 16,3 млн т кукурузы (15,8 млн т) и 19,5 млн т ячменя (21,5 млн т). По данным Росстата, валовой сбор пшеницы в прошлом году составил 104,2 млн т, кукурузы — 15,85 млн т, ячменя — 23,4 млн т.



Производство зерна в России сократится на фоне уменьшения посевной площади и снижения урожайности, считают американские аналитики. Российское агроведомство прогнозирует, что в 2023 году валовой сбор зерна с учетом новых регионов составит около 123 млн т, включая примерно 78 млн т пшеницы.



Экспортный потенциал России по пшенице оценивается в 45,5 млн т — на 1 млн т больше, чем в текущем сезоне. По объемам вывоза страна может значительно опередить ближайшего преследователя — страны Евросоюза, которые в сумме экспортируют 38 млн т пшеницы, что, однако выше, чем Минсельхоз США ожидает в сезоне-2022/23 (34,5 млн т). Прогноз экспорта фуражного зерна из России — около 8,9 млн т, примерно на уровне оценки по этому сезону (9,1 млн т). В том числе поставки кукурузы могут достичь 4,2 млн т (плюс 100 тыс. т к показателю текущего сельхозгода), ячменя — 4,5 млн т (минус 300 тыс. т). Аналитики прогнозируют, что российский экспорт останется стабильным, чему будет способствовать сокращение экспортных поставок из Украины.



Мировое производство пшеницы прогнозируется на уровне 789,8 млн т, что на 1,5 млн т больше, чем в прошлом году. Наибольший прирост урожая ожидается в Аргентине (с 12,55 млн т до 19,5 млн т), которая, как рассчитывают аналитики, восстановится после прошлогодней засухи. Объем производства в Индии может увеличиться на 6 млн т до рекордных 110 млн т, поскольку повышение внутренних цен стимулирует увеличение посевных площадей, говорится в обзоре Минсельхоза США. Урожай пшеницы в ЕС вырастет почти на 4,7 млн т до 139 млн т на фоне благоприятной погоды по всему региону за исключением Испании. Увеличения урожая в Аргентине, Канаде, Китае, ЕС, Индии и Турции более чем компенсирует значительное снижение валовых сборов в Австралии (с 39 млн т до 29 млн т), Казахстане (с 16,4 млн т до 14 млн т), России и Украине (с 20,9 млн т до 16,5 млн т), считают аналитики.



Мировая торговля сократится на 0,4 млн т до 212,5 млн т из-за снижения импорта со стороны Китая. Глобальные запасы пшеницы, по прогнозам, будут уменьшаться из года в год, в основном из-за значительного снижения у нескольких крупных экспортеров и по итогам следующего сезона составят 264,3 млн т (минут 2 млн т по сравнению с 2022/23-м). Наибольшее сокращение запасов — с 17,6 млн т до 12,9 млн т — придется на Россию в связи с резким уменьшением производства по сравнению с прошлогодним рекордом, оценивают аналитики Минсельхоза США.



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