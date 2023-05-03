Запасы пшеницы в России на 79% выше средних за пять лет

Доля России на мировом рынке пшеницы по итогам сезона составит около 23% Е. Разумный

Общие запасы пшеницы в России на 1 апреля составили 27,6 млн т, подсчитали аналитики центра «СовЭкон» на основе данных Росстата. Это максимальные показатели для начала второго квартала, они на 79% превышают среднее значение за пять лет, что связано с рекордным урожаем в 2022 году (104,2 млн т) и относительно вялым экспортом, говорится в сообщении «СовЭкона». В том числе запасы пшеницы на Юге составили 9,3 млн т, что на 136% выше среднего значения за пять лет, в Центре запасы оцениваются в 7,1 млн т — на 86% больше среднего. Ранее статведомство сообщило, что запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих предприятиях составили 12,88 млн т.



Объемы экспорта пшеницы в сезоне-2022/23 не соответствовали высокому урожаю, считают аналитики центра. На фоне непогоды, высоких ставок фрахта, укрепления рубля и экспортных пошлин отгрузки обогнали средние показатели только в феврале. С начала сезона по март, по оценке «СовЭкона», на внешние рынки было поставлено 33,8 млн т пшеницы — на 10% выше среднего многолетнего объема. В целом по итогам сезона вывоз пшеницы может составить 44,4 млн т. При этом на фоне рекордных запасов рублевый рынок пшеницы вновь может начать активно снижаться в мае, допускают аналитики центра.



Ранее в ходе XXV конференции «Зерновой круглый стол» в Новосибирске руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал, что экспорт пшеницы с начала сельхозгода по итогам апреля составит 42,3 млн т, что на 10,9 млн т больше, чем год назад. В целом за сезон объем вывоза прогнозируется на уровне 47 млн т и более, что превысит рекорд сезона-2017/18 (42 млн т). К концу сезона темпы отгрузок будут падать, но останутся на рекордных месячных уровнях, подчеркнул эксперт, слова которого приводит пoле.рф. По расчетам аналитиков «Русагротранса», доля России на мировом рынке пшеницы с учетом экспорта пшеничной муки по итогам сезона составит около 23% (48 млн т из 210 млн т).



Общий потенциал экспорта российского зерна, включая зернобобовые и муку, в этом сельхозгоду аналитики «Русагротранса» прогнозируют на уровне 60,45 млн т. В том числе с начала сезона по апрель отгрузки оцениваются почти в 50,8 млн т, что станет абсолютным рекордом для России. За неполный сезон страна поставит на внешние рынки больше зерна, чем за весь прошлый сельхозгод, когда было вывезено 44,2 млн т, а также побьет рекорд сезона-2020/21, когда было отгружено 50 млн т зерновых.



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