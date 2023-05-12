Экспортная пошлина на пшеницу снизится на 10,4%

Потенциал экспорта зерна в этом сезоне оценивается в 60 млн тонн АО НК КТЖ

Экспортная пошлина на пшеницу с 17 мая составит 4727,6 руб. за тонну, что на 10,4% меньше, чем неделей ранее, следует из материалов Минсельхоза. Пошлины на ячмень и кукурузу также упали: на ячмень — с 2676,2 руб. до 2117,8 руб., на кукурузу — с 2 523,9 руб. до 2264,3 руб. за тонну. Новые ставки будут действовать до 23 мая.



С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. руб. за тонну, на ячмень и кукурузу — 13,8 тыс. руб. за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой. Ставки на следующую неделю были рассчитаны исходя из индикативных цен за тонну пшеницы в $277,9 ($279,7 неделей ранее), ячменя — $215,9 ($219,6), кукурузы — $220,4 ($216,9).



Согласно отчету Российского зернового союза, на который ссылается «Коммерсантъ», с начала сезона до апреля Россия экспортировала 51 млн т зерна, при цели вывезти до конца июня 60 млн т. На данный момент остается поставить на внешние рынки еще 9 млн т, учитывая отгрузки пшеницы в апреле и прогнозируемые объемы вывоза в мае, а также благоприятные погодные условия в Черном море, вероятность выполнения плана высока. Кроме того, не сообщалось о каких-либо проблемах с расчетами за поставки зерна, сказано в отчете.



В конце апреля Международный совет по зерну (МСЗ) повысил прогноз сбора зерна в России в этом году до 125,5 млн т со 124,3 млн т в марте. Экспорт зерна в сезоне-2023/24, по новой оценке МСЗ, составит 52 млн т (51 млн т по мартовскому прогнозу). Отгрузки текущего сельхозгода прогнозируются на уровне 54 млн т. Оценка сбора пшеницы в общем урожае повышена до 83,6 млн т с 82,2 млн т месяцем ранее. Экспорт пшеницы в новом сельхозгоду МСЗ оценил, как и в марте, в 42,2 млн т. Отгрузки текущего сезона он прогнозирует на уровне 44,6 млн т.



Между тем, зерновая сделка с 18 мая может быть продлена еще на 60 дней. «Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации "по традиции" может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным», — сказал собеседник ТАСС. Он назвал возможность продления сделки «жестом России» в надежде, что ее требования, закрепленные в стамбульском меморандуме от 22 июля прошлого года, будут учтены.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя заявление министра обороны Турции Хулуси Акара о том, что участники переговоров о зерновой сделке близки к ее продлению, сказал, что переговоры действительно продолжаются, однако конкретные решения пока не приняты. «Вчера был брифинг нашего представителя, который был на переговорах в Стамбуле, пока не о чем сообщать, работа продолжается, контакты продолжаются, они будут продолжаться, но пока не о чем сообщать», — цитирует Пескова «Коммерсантъ».



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