Россия ограничила регистрацию судов по «зерновой сделке» до возобновления экспорта аммиака

«Зерновая сделка» ранее была продлена до 17 июля С. Петров

Россия сообщила Совместному координационному центру по безопасной транспортировке зерна с Украины о том, что ограничит регистрацию судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках «зерновой сделки» до возобновления экспорта аммиака, сообщает ТАСС. Ограничения на регистрацию судов будут действовать, пока не заработает аммиакопровод Тольятти-Одесса. ООН содействует решению этого вопроса, включая работу генерального директора Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко подчеркнул, что ограничения частичные — они касаются только порта Южный, еще два продолжают функционировать штатно. Эксперт сказал «Агроинвестору», что достижение снятия ограничений по аммиаку будет длительным процессом с взаимными претензиями.



По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, возможно, дальше Россия не будет продлевать сделку из-за аммиакопровода и из-за того, что Россельхозбанк так и не подключен в SWIFT. Если наша страна пойдет на этот шаг, то у нее могут возникнуть проблемы, считает эксперт. «Основной актор в этой сделке — Tурция и ООН. Украина и России — это поставщики продукции, а идеологию решают Турция и ООН», — сказал он «Агроинвестору».



Остапкович напомнил, что Россия уже не раз заявляла, что выйдет из «зерновой сделки», однако в последний момент меняла решение. Это может быть связано с нежеланием лишиться турецких товаров, поставляемых по параллельному импорту. «Какие-то элементы шантажа наверняка будут, если мы снова решим выйти из сделки. На данный момент нужно прислушаться к заявлению ООН, но не делать каких-то серьезных выводов, потому что официальных заявлений российской стороны не было», — считает он. Остапкович отметил, что Россия от этой сделки крупных финансовых дивидендов не получает, поэтому выход из нее ни к чему страшному не приведет. При этом соглашение будет действовать и без нашей страны.



В конце мая МИД России заявляло, что если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT, Россия будет искать альтернативы «зерновой сделке». Министерство отмечало, что уже есть другие порты, которые могут быть использованы для вывоза украинского зерна, если порт Южный не будет доступен. Ранее «зерновая сделка» была продлена до 17 июля без каких-либо изменений. В МИД заявляли, что если за два месяца все проблемные вопросы не будут решены, то договоренность будет прекращена.



Зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik прокомментировал ограничения, введенные Россией. «Я думаю, что мы пока просто предупредили, и, конечно, эта игра в одни ворота долго продолжаться не могла. Мы сделали все возможное с учетом просьб, поступавших от наших турецких партнеров, других заинтересованных стран. Но Россия тоже должна соблюдать свои интересы», — отметил Джабаров.



Между тем, БРИКС призвала к полной реализации продуктовой сделки и меморандума о поставках российской продукции. Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел объединения. В заявлении отмечена важность того, чтобы зерно и удобрения продолжали поступать тем, кто в них больше нуждается.



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