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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

За четыре месяца сельхозпроизводство выросло на 3%

Маловероятно, что отрасль сохранит позитивную динамику и по итогам года

| Агроинвестор |

В прошлом году полевому растениеводству благоприятствовала погода
В прошлом году полевому растениеводству благоприятствовала погода

Объем производства продукции сельского хозяйства в январе-апреле увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и, по предварительной оценке , составил 1,39 трлн руб. Для сравнения, за первые четыре месяца 2022-го рост был на уровне 6,6%.

Статведомство отметило, что к 1 мая яровые агрокультуры были посеяны на более чем 8,4 млн га против 5,2 млн га годом ранее. Гибель озимых зерновых в сельхозорганизациях (без субъектов малого предпринимательства), составила 135,9 тыс. га, или 2,4% от площади их посева. В прошлом году показатель был ниже — на уровне 8,8 тыс. га, или 0,2% посевов. Производство скота и птицы на убой в живом весе во всех хозяйствах за январь-апрель увеличилось на 2,8%, надой молока вырос на 3,7%, выпуск яиц — на 3,5%.

В 2022 году производство сельхозпродукции увеличилось на 10,2% в сопоставимых ценах, до 8,85 трлн руб. В том числе сектор растениеводства вырос на 15,9%, животноводства — на 2,4%. Шансов увеличить объемы валового производства в аграрном секторе по итогам этого года почти нет в силу рекордно высокой базы предыдущего года, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько. «Будет очень здорово, если останемся на том же уровне», — сказал он «». В 2022-м валовой сбор зерновых достиг 157,7 млн т, масличных — 29 млн т. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, урожай зерна может составить 123 млн т, отраслевые аналитики ожидают сборы на уровне 130 млн т.

«Полагаю, что объемы производства сельхозпродукции в этом году будут ниже, чем в прошлом, причем достаточно существенно, — говорит независимый эксперт агрорынка Александр Корбут. — В прошлом году полевому растениеводству благоприятствовала погода, в итоге был получен рекордный урожай зерновых, масличных, овощей, картофеля. Вторая причина того, что объемы производства продукции полевого растениеводства могут сократиться, — начавшийся процесс технологического отката: упрощение технологий, сложности с запчастями. Последние сейчас решаются, но ресурс техники вырабатывается, а купить новую очень сложно».

По мнению Рылько, основной фактор, который будет влиять на сегмент растениеводства в оставшиеся месяцы, — погода. Также, по его словам, остаются проблемы с поставками запчастей и ряда сельхозмашин, а также с обеспеченностью семенами. «И понятно, что молниеносно эти проблемы не решить», — подчеркивает эксперт.

Производство животноводческой продукции будет более стабильным, чем растениеводческой, считает Корбут. «Птице- и свиноводство, скорее всего, продемонстрируют прирост, чего, правда, не скажешь о говядине. С другой стороны, низкие цены на сырое молоко могут привести к забою скота, тогда производство говядины увеличится, но ненадолго», — прокомментировал он «». Производство молока в стране растет в основном за счет расширения объемов его выпуска крупными производителями, однако вопрос в том, сможет ли сохраниться такая динамика, если не будет дополнительного рынка сбыта, в том числе экспортного. «Сейчас курс рубля к доллару находится на благоприятном для экспортеров продукции животноводства уровне, но есть некоторые ограничения — санкционные и логистические, — которые будут сдерживать отгрузки на внешние рынки. Будем надеяться, что животноводы смогут решить эти сложности», — добавляет Корбут.

Рылько также обращает внимание, что в животноводстве будет сильно сказываться высокий уровень насыщения внутреннего рынка и отсутствие видимого прорыва в экспорте — в совокупности эти два фактора станут давить на цены продукции.

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