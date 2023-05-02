Депутаты просят изменить правила обращения с побочными продуктами животноводства

Во всех животноводческих и птицеводческих хозяйствах страны образуется 300 млн тонн побочных продуктов жизнедеятельности животных в год «МЗ «Поток»

Спикер Новосибирского заксобрания, член фракции «Единая Россия» Андрей Шимкив обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в постановление правительства «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства» (ППЖ), чтобы не допустить массового закрытия животноводческих предприятий в стране, пишут «Известия». Депутат напоминает, что вступившее в силу с 1 марта постановление устанавливает новые требования к хранению побочных продуктов животноводства, проведению лабораторных исследований, а также вводит запрет на внесение в почву непереработанных навоза и помета.



Навоз и помет всегда были ценным органическим удобрением, за исключением последних нескольких лет. «Но с 1 марта этого года мы имеем законное основание говорить о том, что навоз и помет не являются отходами», — говорил в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Максим Синельников. По последним данным, порядка 98% исследованных НМА животноводческих предприятий индустриального сектора весь навоз или помет перерабатывают и используют как сырье для производства удобрений.



По оценке ассоциации, во всех животноводческих и птицеводческих хозяйствах страны образуется 300 млн т побочных продуктов жизнедеятельности животных в год. Синельников подчеркнул, что если побочные продукты жизнедеятельности сельхозживотных не используются в сельхозпроизводстве, то они остаются отходами, и в этом случае к обращению с ними должны применяться те же требования, что применяются к отходам.



Благодаря тому, что ППЖ можно перерабатывать в удобрения, снижается вред окружающей среде, уменьшаются расходы по организации новых полигонов для утилизации отходов. «Но главное — этот закон способствует развитию рынка удобрений на основе навоза и помета», — отметил Синельников. Это, по его словам, очень перспективное направление деятельности, уже есть заинтересованные в сырье технологические компании, тогда как ранее никто не хотел рисковать и работать с данными продуктами, чтобы не получить штраф. Если сельхозпроизводитель собирается работать с ППЖ, он должен уведомить об этом Россельхознадзор и утвердить ТУ внесения и реализации. Можно использовать данные продукты как для собственных нужд, так и продавать их, но только тем компаниям, чья деятельность связана с сельхозпроизводством.



Однако, например, в Новосибирской области из 585 животноводческих предприятий только три имеют или способны создать инфраструктуру для обращения с ППЖ в соответствии с требованиями, отметил в своем обращении к Мишустину Шимкив. Суммарная ориентировочная стоимость необходимых специализированных площадок для региона оценивается в 14 млрд руб. «В целях недопущения сокращения количества сельхозпредприятий, снижения объемов производства, уменьшения возникающей финансовой и административной нагрузки на предприятия АПК заксобрание области предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства», — говорится в письме депутата, которое цитируют «Известия».



В частности, предлагается разрешить аграриям складирование отходов без организации спецплощадок, а также их транспортировку без предварительной переработки и проведения лабораторных исследований, в случае их использования в качестве удобрений при внесении в почву с последующей перепашкой.



Депутат заксобрания Новосибирской области, гендиректор Сибирского зернового консорциума Александр Тепляков сказал «Известиям», что выполнить требования постановления могут только крупные животноводческие комплексы. «Нас пытаются заставить строить для отходов бетонные площадки. Но для фермы в 1 тыс. голов крупного рогатого скота стоимость строительства такой площадки для навоза составит 50-55 млн рублей. Как потом «отбить» эти затраты? Притом, что цены на молоко и прочую сельскохозяйственную продукцию на сегодняшний день катастрофически упали и продолжают снижаться», — цитирует его издание.



В конце марта первый заместитель председателя аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников предлагал упростить правила использования побочных продуктов животноводства фермерами, писала «Парламентская газета». Сейчас для фермерских хозяйств и для крупных агрохолдингов действуют одинаковые правила использования навоза, но некоторые их них избыточны и трудновыполнимы для малых сельхозпроизводителей, считает депутат. К таким требованиям, например, относится запрет на внесение в почву навоза на расстоянии ближе 300 м от жилья или требование о складировании навоза только на специально построенной и оборудованной площадке. «Отходы на семейных фермах невелики и не вредят экологии. Поэтому и правила использования навоза и помета должны быть максимально упрощены для фермеров», — считает Плотников.



Когда ППЖ могут быть признаны отходами



— хранение необработанных, непереработанных ППЖ вне специализированных площадок;



— обработка и переработка ППЖ вне специализированных площадок; использование (внесение) ППЖ, не соответствующих нормативным требованиям;



— передача ППЖ, не соответствующих нормативным требованиям, лицам, не осуществляющим деятельность по производству сельхозпродукции; хранение, обработка ППЖ вместе с хозяйственно-бытовыми, производственными и смешанными сточными водами;



— транспортировка ППЖ с применением гидромеханического оборудования, не обеспечивающего предотвращения загрязнения среды обитания человека, окружающей среды и компонентов природной среды — водных объектов, лесов, почв.

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