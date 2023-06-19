Минпромторг выделит дополнительные средства на субсидирование спроса на сельхозтехнику

Речь идет о субсидировании скидок в 10-15% на отечественную продукцию, прежде всего на тракторы «Ростсельмаш»

Минпромторг готовится выделить дополнительно 3,2 млрд руб. для субсидирования спроса на сельхозтехнику по «программе 1432». Речь идет о субсидировании скидок в 10-15% на отечественную продукцию, прежде всего на тракторы, которые первоначально в этом году, как и остальная самоходная техника, не попали в госпрограмму, пишет «Коммерсантъ». В Минпромторге отмечают, что вместе с Минсельхозом был утвержден план приобретения более 2,1 тыс. сельскохозяйственных тракторов по фиксированным ценам с учетом скидок от текущей рыночной стоимости.



Представитель ассоциации «Росспецмаш» говорит, что «программа 1432» доказала свою высокую эффективность. «За годы реализации она позволила увеличить производство российской сельхозтехники в разы, отечественные заводы активно инвестировали и инвестируют средства в расширение и модернизацию производств, нарастив свою долю на внутреннем рынке с 24% в 2013 году до 61% в 2022-м», — рассказал представитель ассоциации «Агроинвестору». Однако учитывая то, что финансирование постановления в 2023 году составляет всего 2 млрд руб., и из него исключена самоходная сельхозтехника, многие сельхозпроизводители отложили решение вопроса модернизации своего парка.



Поэтому план приобретения сельскохозяйственных тракторов со скидкой от текущей рыночной стоимости, который утвердили Минпромторг и Минсельхоз, является очень своевременной мерой, направленной на поддержку аграриев и развитие производства сельхозтехники в России. Дополнительные средства должны подстегнуть спрос на тракторы, считают в ассоциации. При этом в «Росспецмаш» уверены, что для поддержания необходимых темпов модернизации АПК объем финансирования «программы 1432» должен составлять не менее 15 млрд руб. в год, и скидки необходимо распространять на всю отечественную сельхозтехнику. «Сегодня одной из главных проблем российского рынка сельхозтехники является снижение доходности аграриев по причине запредельно низких цен на сельхозпродукцию и действующих экспортных пошлин на зерно», — говорит представитель ассоциации.



Бюджет «программы 1432» в 2022 году составлял 8 млрд руб., в 2021-м было выделено 10 млрд руб., в 2020-м — 12 млрд руб. В июне вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая АПК, говорила РИА «Новости», что субсидии на технику должны быть увеличены: по оценкам Минсельхоза, на программу необходимо 8 млрд руб. в год.

Председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов рассказал «Агроинвестору», что реализация всей сельхозтехники — импортированной из дружественных и недружественных стран, отечественной — идет слабыми темпами. Низкие продажи связаны с доходностью аграриев, объясняет он. Алтынов считает, что кроме роста цен на сельхозпродукцию, способствовать активизации спроса может объективная необходимость. «Рано или поздно придет момент, когда технику нужно будет обновить. Ту же западную технику не всегда можно быстро отремонтировать», — говорит он.



Также в определенной мере поддержать реализацию могут субсидии, продолжает Алтынов. «Но мы понимаем, что субсидия — это скидка от непонятно какой цены. Мы ни раз это проходили: как только государство дает субсидию, тут же повышается цена, и по факту разница не такая уж и большая между тем, что было и стало вместе с субсидией», — рассуждает он. Также эксперт напоминает, что с 1 июля в России поднимается утильсбор на импортную сельхозтехнику. Он предполагает, что те 3,2 млрд руб., которые планирует выделить Минпромторг на субсидирование, могут быть как раз получены от увеличенного утильсбора.



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