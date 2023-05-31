Запчасти для сельхозтехники могут войти в список товаров для параллельного импорта

ФАС совместно с Минсельхозом будет вести мониторинг цен на тракторы и комбайны JCB

Вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий поручила Минпромторгу и Минсельхозу проработать возможность включения запасных частей для сельхозтехники в перечень товаров для параллельного импорта. Цель такого расширения — обеспечить аграриев необходимыми запасными частями в период проведения сезонных полевых работ, сообщила пресс-служба вице-премьера.



В ходе заседания было отмечено, что к 2030 году у сельхозпроизводителей должно быть около 700 тыс. единиц техники для укрепления продовольственной безопасности. На данный момент у них в наличии 568 тыс. единиц техники и оборудования. Однако представители Минсельхоза сообщили о росте цен на сельхозтехнику и снижении ее доступности для аграриев. В частности, цены на отдельные модели белорусских и российских тракторов и комбайнов с 2019 по 2022 год выросли более чем на 80%.



В связи с этим Абрамченко подчеркнула необходимость обеспечения отрасли сельхозтехникой и оборудованием, сокращения зависимости машиностроения от импортной компонентной базы и ликвидации рисков, связанных с повышением цен на сельхозтехнику.



Для решения этих проблем Минпромторгу и Минсельхозу поручено контролировать исполнение плана поставок тракторов российского и белорусского производства начиная с июня 2023 года. ФАС совместно с Минсельхозом будет вести мониторинг цен на тракторы и комбайны. Также Абрамченко отметила необходимость обеспечения техникой новых регионов России.



Председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов сказал «Агроинвестору», что с поставками импортных запчастей ситуация не особо улучшается. «Проблемы пока остаются: логистика сложная, долгая и изменчивая, цены достаточно высокие», — объяснил он. С сельхозтехникой ситуация немного проще, продолжает Алтынов. С ней более понятные логистические пути, кроме того, достаточно просто завести ее из Китая. Это создает конкуренцию с Белоруссией, откуда Россия тоже активно заводит сельхозтехнику. Спрос на сельхозтехнику сейчас слабый, оценивает Алтынов, это объясняется низкой платежеспособностью аграриев.



Кроме того, Абрамченко обратила внимание на необходимость дальнейшего развития инструментов льготного агролизинга. По ее словам, через все инструменты «Росагролизинга» в 2022 году было поставлено более 12,7 тыс. единиц техники на сумму более 71,5 млрд руб. В количественном выражении это на четверть больше, чем годом ранее. В этом году планируется добиться аналогичных показателей и поставить около 13 тыс. единиц техники и оборудования для передачи в лизинг. Для сохранения темпов обновления парка техники и оборудования из федерального бюджета предусмотрено более 6 млрд руб., подчеркнула Абрамченко.



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