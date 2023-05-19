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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В 2023 году аграрии смогут купить около 6 тысяч тракторов по сниженным ценам

Это предусмотрено планом, разработанным Минсельхозом и Минпромторгом

| Агроинвестор |

Ситуация с обновлением машинно-тракторного парка аграриев остается острой
Ситуация с обновлением машинно-тракторного парка аграриев остается острой

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании о ходе весенних полевых работ, которое провел президент Владимир Путин, сообщил, что аграрии, сократившие закупки техники из-за роста цен, в этом году могут приобрести около 6 тыс. тракторов по сниженным ценам. План приобретения тракторов российского и белорусского производства до конца года был разработан Минсельхозом и Минпромторгом.

Снижение цен до 20% от текущего уровня на наиболее востребованные модели осуществляется за счет увеличения финансирования программы в рамках постановления 1432 Минпромторга. Кроме того, продолжается реализация механизмов льготного кредитования и льготного лизинга. Так, в 2023 году «» планирует поставить 13 тыс. единиц техники, 5 тыс. из которых уже вышли в поля, отметил министр. 

Глава «Росагролизинга» Павел Косов на совещании отметил удорожание сельхозтехники. Он также сообщил о запуске двух программ, которые помогут аграриям снизить финансовое давление. Первая программа позволяет приобретать технику по ценам 2022 года, вторая предусматривает нулевой аванс, увеличенный срок, ставку не выше 6% годовых и отсрочку по оплате основного долга до сентября 2024 года. В этом году компания уже поставила более 4 тыс. единиц техники, а в целом планирует закупить и передать в лизинг свыше 13 тыс. единиц техники на сумму более 100 млрд руб.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на совещании отметил, что в регионе приобретено 352 трактора, что на 5,2% меньше, чем в 2022 году. «Мы видим снижение по зерноуборочным комбайнам и прочей технике. Однако мы работаем с “Росагролизингом”, тут мы, наоборот, увеличиваем закупки, по сравнению с прошлым годом разница в 17%. Это позволяет компенсировать снижение», — сказал он. Голубев добавил, что сейчас 90% комбайнов, использующихся в регионе — отечественного производства. 

В Краснодарском крае тоже нет проблем с сельхозтехникой, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, в полевых работах сейчас задействовано 34 тыс. машин, и их парк постоянно обновляется. «Высокий урожай нам позволит собрать только высококачественная и современная техника. В прошлом году аграрии региона закупили на 3,5 тыс. единиц техники больше, в общей сложности на 20 млрд руб. Это больший показатель относительно 2021 года. Важно, что в нашем крае идет сборка белорусской сельхозтехники Минского тракторного завода. Мы идем к локализации и делаем аграриям скидку 15% на приобретение такой техники», — рассказал губернатор. 

Между тем, губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале сообщил, что «Полесье Машстрой», учрежденное совладельцами белорусской ГК «Полесье», планирует организовать в регионе производство сельхозтехники. Оно разместится на площадях Димитровградского индустриального парка «Мастер». Инвестиции в закупку оборудования, по словам губернатора, составят 230 млн руб.

В Димитровграде будут собирать сеялки, опрыскиватели, плуги, бороны и другую сельхозтехнику. Производство должно быть запущено в 2023 году, а к 2025 году — выведено на проектную мощность, сообщил Русских, не уточнив планируемые объемы выпуска техники. «Активно ведутся переговоры с ульяновскими поставщиками услуг, комплектующих и сырья. Задача — максимально локализовать производство в нашем регионе и загрузить местные предприятия дополнительными заказами», — заключил губернатор.

Ассоциации «» ранее по итогам заседания Совета директоров сообщила, что по-прежнему остается острой ситуация с обновлением машинно-тракторного парка аграриев, которые столкнулись со снижением доходов из-за низких цен на сельхозпродукцию, экспортных пошлин и роста затрат на семена, удобрения, перевозки. Заводы по производству сельхозтехники в первую очередь зависят от доходов аграриев, поэтому продажи машин, оборудования и запчастей снизились.

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