Совет Федерации призвал не допустить роста цен на ГСМ в период весенних полевых работ

Сообщений от аграриев о росте цен на ГСМ или его дефиците сейчас нет М. Стулов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании, заявила, что стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) в ходе весенней посевной кампании необходимо держать на контроле (трансляция мероприятия велась на странице Совфеда «ВКонтакте»). Матвиенко отметила, что это важно для допущения необоснованного роста цен на ГСМ, как это было в предыдущие годы.



Матвиенко попросила сенаторов держать этот вопрос на контроле и разобраться в своих регионах, как идет посевная, какие есть проблемы, а также сообщать о них в комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, чтобы во взаимодействии с Минсельхозом оперативно решать вопросы. Глава комитета Александр Двойных добавил, что на необоснованные спекулятивные скачки цен на ГСМ в период весенних полевых работа будет обращать внимание не только Совет Федерации, но и ФАС. «Время для нас очень ответственное, мы не можем допустить возникновения малейших проблем у наших аграриев», — подчеркнул он.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что доля затрат аграриев на ГСМ в общей структуре затрат не такая высокая, как кажется. Она составляет примерно 5-7% на гектар. «Вопрос роста цен на ГМС встает традиционно, когда начинаются посевные работы, так как появляется повышенный спрос на различные ресурсы. Конечно, это вызывает обеспокоенность аграриев. Их волнует не столько цена, сколько определенный дефицит на фоне растущего спроса», — отметил он. По его данным, сообщений от аграриев о росте цен на ГСМ или его дефиците сейчас нет.



В феврале президент Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников на XXXIV съезде ассоциации заявлял, что фермеры намерены добиваться отмены акциза на дизтопливо для аграриев. По его словам, цены на ГСМ в 2022 году были оправданными и достаточно стабильными, а к концу года стали даже меньше в некоторых регионах. «Но мы не знаем, какой в этом году будет цена, поэтому предлагаем убрать акцизный сбор на дизтопливо для аграриев — трактора и комбайны не ездят по федеральным трассам. Это справедливое требование, будем добиваться его решения на госуровне», — уверен он.



Корбут тогда говорил «Агроинвестору», что инициатива об отмене акциза на дизтопливо для аграриев звучит уже минимум 15-20 лет. По его мнению, отмена акциза на дизель — это только один из вариантов помощи аграриям, причем промежуточный. Корбут считает, что ключевой элемент поддержки — обеспечить такие доходы сельхозпроизводителей, чтобы они могли не оглядываться на наличие этого акциза. «Отмените пошлины, и весь этот плач про высокую стоимость топлива закончится, потому что все будут в равных условиях», — комментировал он.



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