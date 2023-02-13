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Ассоциация фермеров намерена добиваться отмены акциза на дизельное топливо для аграриев

Также необходимо решить вопрос с тарифами на электроэнергию

| Агроинвестор |

На ГСМ в разных хозяйствах приходится 5-17% затрат
На ГСМ в разных хозяйствах приходится 5-17% затрат

Российские фермеры намерены добиваться отмены акциза на дизельное топливо для аграриев. Об этом в ходе XXXIV съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) сказал президент объединения Владимир Плот​ников. «Цены на ГСМ в том году были оправданными и достаточно стабильными, к концу года стали даже меньше в некоторых регионах. Но мы не знаем, какой в этом году будет цена, поэтому предлагаем убрать акцизный сбор на дизтопливо для аграриев — трактора и комбайны не ездят по федеральным трассам. Это справедливое требование, будем добиваться его решения на госуровне», — подчеркнул Плотников. 

По его словам, необходимо также решить вопрос по электроэнергии для аграриев. «Несправедливо, когда промышленные предприятия платят тарифы в 2-2,5 раза меньше, чем сельхозпроизводители, надо выровнять тарифы», — уверен Плотников. Он также заявил, что АККОР предлагает снять все ограничения на экспорт зерна, в том числе пошлину. Кроме того, президент АККОР считает, что необходимо развернуть закупочные интервенции по всем регионам, нарастить запасы зерна в интервенционном фонде минимум до 10 млн т. Это, по его мнению, оживит зерновой рынок, да и запасы необходимы всегда. 

Главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин тоже считает, что 3 млн т зерна, закупленные в интервенционный фонд, это слишком мало: было бы неплохо увеличить объем до 10 млн т продовольственного зерна и 5 млн т — фуражного. Иначе к концу сельхозгода страна выйдет с рекордными запасами зерна, а аграрии — с минимальной маржой, отметил он в ходе съезда АККОР. По словам Кашина, с 2019 года цены на минудобрения и технику выросли в 2,5 раза, в то время как цены на зерно остались на прежнем уровне.

Акциз на дизельное топливо в России в 2022 году составлял 9,56 тыс. руб./т, в 2023-м — 9,94 тыс. руб./т.


Вице-президент Александр Корбут говорит, что инициатива об отмене акциза на дизтопливо для аграриев звучит уже минимум 15-20 лет. «В принципе предложение правильное — это хороший и достойный метод поддержки. Причем он может быть реализован достаточно просто: добавить краситель в топливо для сельхозорганизаций, и если на каком-нибудь грузовике [не у сельхозпроизводителя] найдут это топливо, то штраф должен быть на уровне стоимости этого грузовика. Никто в таком случае рисковать не будет», — прокомментировал «» Корбут.

По его мнению, отмена акциза на дизель — это только один из вариантов помощи аграриям, причем промежуточный. Корбут уверен, что ключевой элемент поддержки — обеспечить такие доходы сельхозпроизводителей, чтобы они могли не оглядываться на наличие этого акциза. «Отмените пошлины, и весь этот плач про высокую стоимость топлива закончится, потому что все будут в равных условиях», — считает он. По его словам, затраты на ГСМ в среднем составляют 15-17% от общих затрат аграриев.

«Для меня снижение цен на дизтопливо было бы положительным моментом», — говорит гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец. По его словам, в структуре затрат компании на ГСМ приходится 8-10%. Председатель совета директоров компании «Комсомолец» (Забайкальский край) Валерий Нагель говорит, что поддерживает идею отмены акциза на дизельное топливо для аграриев. «Доля затрат на ГСМ огромная — в нашем бизнесе примерно 120 млн руб. И, конечно, акциз не помешало бы убрать», — добавляет он. 

Президент компании «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский отмечает, что поддерживает любую инициативу, которая способна облегчить жизнь аграриям, хотя доля затрат на ГСМ в его хозяйствах не так велика — порядка 5-7%. «Есть значительно более серьезные вещи — например, стоимостью минеральных удобрений, которые за последние четыре года подорожали почти вдвое. В структуре затрат для выращивания, например, сахарной свеклы доля минудобрений составляет до 20%», — прокомментировал «» Оробинский. Совладелец АПК «Родное» (Тульская область) Дмитрий Инютин считает, что отмена акциза в нынешних условиях маловероятна. По его оценке, затраты на ГСМ в компании в прошлом году составили примерно 7-8%.

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