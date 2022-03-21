Аграрии столкнулись со сложностями при получении авансовых субсидий

Авансирование субсидий должно помочь провести посевную в условиях роста цен на все ресурсы Д. Абрамов

В начале года Минсельхоз разрешил регионам частично выдавать субсидии авансом, однако аграрии столкнулись с проблемами их получения. Объем предоставляемых стимулирующих и компенсирующих субсидий крайне низкий, вопрос уже обсуждался на совещании в Минсельхозе. Из 127 млрд руб., предусмотренных на поддержку отрасли, к 15 марта аграриям поступило лишь 2,6%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников обсуждения.



Обычно сельхозпроизводители получали субсидии после посевной в случае увеличения площади насаждений или объемов производства, но Минсельхоз рекомендовал частично авансировать посевную. Предполагается, что это должно помочь в проведении весенних полевых работ на фоне роста стоимости средств производства, говорил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Однако пока только пять регионов начали процедуру изменения законодательства, позволяющую авансировать субсидии, хотя министерство поручило направить средства до 25 марта. Агроведомство уже рассматривает санкции к регионам-нарушителям. Так, по словам собеседников издания, замминистра Елена Фастова считает, что субъекты, которые до 1 июля доведут до аграриев менее 50% средств поддержки, могут лишиться части федеральных субсидий уже в этом году.



Источник «Коммерсанта» в одном из агрохолдингов говорит, что ему пока не удалось получить средства, несмотря на поданные заявки. Ситуация ухудшается тем, что пока недоступны и льготные кредиты. С учетом роста цен на семена, средства защиты растений и топливо часть аграриев не смогут начать посевную, считает он. Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина подтвердила существование проблемы. По ее словам, в регионах «идет уточнение нормативно-правовой базы».



Руководитель сельхозпредприятия из Тверской области, пожелавший остаться анонимным, сказал «Агроинвестору», что в регионе сложностей с получением авансированной субсидии нет. «Проблема в другом: из-за того, что все подорожало на 50%, у компаний развалились бюджеты. У нас денег хватало на весеннюю и осеннюю кампании, но СЗР подорожали на 50%, и их нет, с запчастями такая же ситуация. Компании также брали технику в лизинг, но и ее нет», — рассказывает он.



Выдаваемые субсидии покрывали расходы до удорожания, но сейчас их просто не хватает, поэтому перед аграриями стоит задача срочно найти деньги. Пока ясности, как решать эту проблему, нет. По словам сельхозпроизводителя, в других регионах на эти нужды предлагают дополнительные льготные кредиты, но мало кто хочет их брать, потому что кредит — не субсидия, и деньги рано или поздно придется возвращать. Получается, что удорожание ложится на производителей. «В итоге все может закончиться тем, что аграрии будут сеять, исходя из наличия агрохимии: площади могут снизиться на 50%», — допускает он.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал, что об авансовых субсидиях он не слышал, проблем у компании сейчас нет. Президент «Агротех-Гаранта» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Орбинский говорит, что его предприятие из мер поддержки использует только льготное краткосрочное кредитование. «О каких-то других преференциях, которые существенно влияют на бизнес, я не знаю», — добавляет он.



С получением льготных кредитов у компании сложностей нет, однако по другим направлениям «проблем хватает», продолжает Оробинский. По его словам, импортная техника и запчасти, если и отгружаются, то за «баснословные деньги», и то гарантий никто не дает. «Ранее оплаченная нами техника либо не поставляется, либо меняются условия поставок. Это касается и импорта, и отечественных комбайнов, которые сильно выросли в цене, хотя мы провели оплату, договоры были заключены», — прокомментировал «Агроинвестору» Оробинский. Также есть сложности с законтрактованными импортными СЗР, некоторыми семенами. «В 2022 году проблем из-за этого не будет. В будущем — посмотрим», — заключил Оробинский.

