Продукты питания в торговые сети поставляются без перебоев М. Стулов

Минсельхоз не исключает инфляционных рисков для продовольствия, так как производители работают в условиях постоянного роста себестоимости, что не может не отражаться на розничных ценах, сказал в эфире телеканала «Россия 24» глава ведомства Дмитрий Патрушев. По его словам, правительство будет работать над минимизацией этих рисков.



Патрушев отметил, что уже принят ряд решений, «которые позволяют сдержать этот рост и сохранить доступность продуктов питания для людей». В первую очередь речь о дополнительных мерах поддержки производителей. Среди них — программы льготного кредитования, субсидирование производства и льготный лизинг сельхозтехники и оборудования, льготные оборотные кредиты для системообразующих организаций АПК, расширение посевных площадей, рассказал Патрушев. Он подчеркнул, что такие меры поддержки гарантируют устойчивость и бесперебойную операционную деятельность предприятий, а также будут способствовать обеспечению занятости на селе и сохранению рабочих мест.



Поставки продуктов питания в торговые сети осуществляются без перебоев, на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продукции, сказал министр. Он также отметил, что отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа, аналогичная ситуация наблюдалась и в 2020 году, в начале пандемии коронавируса. Дефицита продовольствия не будет, так как предприятия наращивают производство и готовы адаптироваться к новым запросам рынка, подчеркнул Патрушев.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что поставщики отмечают нарушение международных цепочек поставок, есть логистические сложности с ввозом сырья, готовой продукции, ингредиентов, упаковки и других ресурсов для пищевой промышленности. «Массово отмечается ужесточение иностранными поставщиками базисов поставки товара, требования погашения кредитных лимитов и внесения предоплаты, отказ от страхования грузов, невозможность оплаты через некоторые банки, курсовая турбулентность и полный отказ зарубежных поставщиков отправлять грузы в Россию, а со стороны контейнерных линий и автомобильных перевозчиков — принимать заказы на доставку товаров в Россию», — перечислил Леонов.



Новые санкционные ограничения, принятые ЕС и США, в сочетании с высокой текущей налоговой и вненалоговой нагрузкой на бизнес создают риски невозможности выпуска и поставок необходимого объема пищевой продукции, остановки и прекращения деятельности наших предприятий, предупреждает Леонов. При этом, продолжает он, именно перед производителями сегодня стоит задача в текущих неопределенных и крайне непростых условиях не допустить перебоев в производстве и поставках продуктов питания и обеспечить наличие необходимого количества и запасов продовольствия для внутреннего рынка.



По мнению Леонова, для выполнения этой задачи со стороны правительства необходимо обеспечить приоритетный пропуск и выделение дополнительного подвижного состава под перевозку продовольственных товаров, сырья и ингредиентов из действующих и готовых к приемке продукции портов и пунктов таможенных переходов. Также нужно создать «зеленый коридор» доставки сырья и ингредиентов через соседние страны на уровне межправительственных соглашений и отменить оплату за пользование дорожной инфраструктурой, в том числе отменить оплату за систему «Платон» для транспорта, задействованного в доставке сырья, ингредиентов и готовых продуктов питания.



Леонов уверен, что нужно субсидировать рост логистических затрат для предприятий отрасли, ввести налоговые каникулы для сельхозпроизводителей и переработчиков, а также мораторий на корректировку нормативно-правовой базы, касающейся их деятельности. «Также считаю важными следующие шаги: введение моратория на проверки предприятий отрасли со стороны контрольно-надзорных органов; перенос сроков введения программы обязательной маркировки «Честный знак»; перенос сроков введения программы расширенной ответственности производителей и повторное обсуждение концепции данной программы с бизнесом», — говорит он.



Не менее важно введение льготного курса обмена валют и снижение комиссий при приобретении валюты для закупок продовольствия, сырья, запасных частей и оборудования для сельхозпереработчиков и страхование рисков по перевозке импортных грузов отечественными страховыми компаниями, добавляет Леонов. Также, по его мнению, нужно активизировать работу торговых представительств по поиску альтернативных поставщиков продовольствия и оборудования вместо тех, которые отказались отгружать товары в Россию.



Инфляция в России за период с 5 по 11 марта составила 2,09%, следует из данных Росстата. Неделей ранее она была на уровне 2,22%. С начала марта потребительские цены выросли на 3,38%, с начала года — на 5,62%. Среди продовольственных товаров лидером по удорожанию стал сахар, средние розничные цены на который выросли на 12,8%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 4,8%, стоимость гречневой крупы и риса выросла на 2,7%, пшена — на 2,2%, макаронных изделий — на 2%.

