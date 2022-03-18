Масложировой союз пожаловался на нехватку финансирования для закупки сырья

Также масложировая отрасль столкнулась с проблемами при экспорте Pixabay

Директор Масложирового союза Михаил Мальцев в ходе совещания об обеспечении продовольственной безопасности в условиях санкций пожаловался на нехватку финансирования для закупки сырья, сообщил «Интерфакс». По его словам, закупка маслосемян практически парализована, банки приостановили выдачу даже коммерческих кредитов, а поступление валютной выручки «хромает». Мальцев уточнил, что потребности отрасли в кредитных средствах оцениваются в 150 млрд руб., что требует 30 млрд руб. господдержки.



Также Мальцев отметил, что взимание экспортной пошлины на масло принесло бюджету 132 млрд руб. «То есть больше, чем один к четырем соотношение, то есть даже здесь у нас есть реальный источник, мы его формируем для страны, и мы считаем, что необходимо поднять вопрос и полностью обеспечить нас ресурсами для закупки сырья», — цитирует Мальцева «Интерфакс».



Кроме того, отрасль столкнулась с проблемами при вывозе продукции. По словам Мальцева, экспорт шротов железнодорожным транспортом в направлении Прибалтики стоит под вопросом из-за угроз, связанных с конфискацией состава. Такая же ситуация с судами иностранных государств, которые не заходят в российские порты. «Везде риск страховки по конфискации, военным действиям. Мы считаем, что необходимо предусмотреть и разработать инструмент страхования этих рисков для железнодорожников и для зарубежных судов. То есть это ключевая история, и она также финансово покрывается», — подчеркнул глава союза.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что пока дела в масложировой отрасли идут «не очень хорошо». Это связано, во-первых, с существенным сокращением экспорта, во-вторых, потребности в финансировании оборотного капитала сильно выросли, так как сырье резко подорожало. «Но банки кредитовать в полном объеме пока не готовы, это требует определенного времени. Кроме того, ставки по коммерческим кредитам выросли с условно 9% до 22%, что тоже является большой проблемой», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, с ценами на масло пока ясности нет: сейчас идет поиск новой равновесной цены, а подсолнечник довольно серьезно подорожал. Так, индексы ИКАР на сырое масло и подсолнечник с середины февраля по середину марта выросли на 40% и 30% соответственно.​



Маслосемена действительно дорожают, подтверждает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам, это естественный процесс: рублевая цена на масло с учетом экспортной составляющей растет, значит, закупочные цены на маслосемена тоже увеличиваются. «Сейчас, я думаю, нежелание работать без предоплаты из-за больших рисков — общая проблема для экономики, поэтому согласен с позицией Масложирового союза», — говорит Корбут. Он считает, что краткосрочные кредиты нужны не только на посевную, но и на поддержание операционной деятельности переработчиков, которые обеспечивают сбыт сельхозпродукции.



Новость дополняется

