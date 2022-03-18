Сенаторы предложили снизить стоимость ГСМ для аграриев

Снижение цен позволит оградить аграриев от ценовых колебаний на рынке ГСМ Е. Кузьмина

Закупочные цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для российских сельхозпроизводителей стоит снизить вдвое, считает член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, пишет «Парламентская газета». Сенатор отметила, что ГСМ занимают 20% в себестоимости сельхозпродукции. «Стоит ли говорить, как беспокоит сегодня фермеров необходимость стабильной цены на горючее, когда происходят его закупки для посевной», — сказала сенатор, добавив, что весенние полевые работы стартовали уже в 16 регионах.



По ее словам, снижение цен позволит оградить аграриев от ценовых колебаний на рынке ГСМ, которые могут случиться из-за нестабильной геополитической обстановки. Кроме того, как считает парламентарий, нужно предусмотреть механизм авансирования сельхозпроизводителей в счет будущего урожая, чтобы они могли делать такие закупки.



Заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Алексей Синицын отметил, что вопрос цен на топливо в период сезонных посевных и уборочных работ является одним из важнейших в условиях, когда необходимо поддерживать социальную стабильность, сообщила пресс-служба Совета Федерации.



Потребность сельхозпроизводителей в горюче-смазочных материалах для проведения полевых механизированных работ в 2022 году составляет 4,6 млн т дизельного топлива и 688 тыс. т автобензина, оценил Синицын. В том числе на весенние полевые работы необходимо 1,9 млн т дизельного топлива и 306,89 тыс. т автобензина.



Синицын поднял вопрос о возможности сельхозпредприятий приобрести топливо по текущим или даже более низким ценам в условиях высокой процентной ставки по кредитам. Он отметил, что основными источниками финансирования сезонных работ в агросекторе являются банковские кредиты. Сенатор заявил, что значительное повышение ключевой ставки Банком России ведет к резкому удорожанию заемных средств для всех заемщиков, в том числе для сельхозпроизводителей, которые готовятся к проведению ресурсоемких сезонных работ.



Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что государство направит более 26 млрд руб. на поддержку системообразующих предприятий АПК. По его словам, средства получат кредитные организации, которые сотрудничают с системообразующим агробизнесом. Займы будут выдаваться на срок до одного года, их максимальный размер не должен превышать 5 млрд руб.​

