Животноводы не будут подавать «углеродную отчетность»

Сейчас любое снижение регулирования фактически является помощью для предприятий молочной отрасли Pixabay

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому промышленные предприятия с выбросами в атмосферу парниковых газов, эквивалентными более чем 150 тыс. т углекислого газа в год, будут представлять «углеродную отчетность» государству. В перечень отраслей, попадающих под данную меру, не вошел критерий «животноводство (внутренняя ферментация)», который ранее был включен в проект документа.



Исключение для животноводов добилось «Союзмолоко», сообщает портал Milknews. Союз пояснил, что таким образом исключается дополнительная нагрузка в виде подготовки обязательной отчетности о выбросах парниковых газов. По оценке «Союзмолока», стоимость такого отчета с учетом его обязательной верификации составила бы несколько миллионов рублей в год для каждой организации.



При этом союз отметил, что риск ужесточения регулирования все же есть: сейчас в пилотном регионе (Сахалинская область) идет запуск эксперимента по квотированию выбросов, где ставка платы за превышение квоты предложена в размере 1 тыс. руб./т СО2-эквивалента. При этом регулируемые организации «отсекаются» по объему выбросов не в 150 тыс. т, а лишь 20 тыс. т СО2-эквивалента в год.



Постановление действует до 1 января 2025 года, после этого будут приняты новые критерии, куда войдут организации с выбросами более 50 тыс. т СО2-эквивалента, исходя из положений 296-ФЗ, сообщает Milknews со ссылкой на «Союзмолоко». «Наша задача — до этого времени отслеживать мировые тренды и риски, чтобы не допустить как избыточной нагрузки на АПК внутри страны, так и рисков “углеродных” барьеров для экспорта в дополнение к имеющимся», — отметил союз. Постановление необходимо для реализации положений федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов», принятого в прошлом году.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова отметила, что сейчас любое снижение регулирования фактически является помощью для предприятий молочной отрасли, поскольку это экономит их средства. «По сути, в текущей экономической ситуации это означает, что предприятие не будет повышать цену на конечную продукцию», — сказала она «Агроинвестору». По ее мнению, в напряженный для молочной отрасли период, специалисты «Союзмолоко» очень грамотно и оперативно сработали, смогли аргументированно донести позицию отрасли, что для молочного животноводства, безусловно, ценно.



В октябре прошлого года «Союзмолоко» указывал, что выполнение требования закона «Об ограничении выбросов парниковых газов» с 2025 года могло забрать у отрасли порядка 4,8 млрд руб. (16%) прибыли. Также могли возникнуть риски некорректного учета выбросов в молочной отрасли. Все это привело бы к сокращению поголовья скота. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов тогда говорил «Агроинвестору», что в целом сельское хозяйство считается отраслью с относительно низким потенциалом снижения выбросов. По его словам, в России доля выбросов от АПК составляет 5,9%, что существенно ниже, чем в развитых странах (Германия — около 7,6%, Франция — 17%, США — 10%, ЕС в среднем — 10%).

