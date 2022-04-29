Индекс себестоимости производства молока в марте вырос на 1,2%

​Коррекция цен на дизель, электроэнергию и удобрения сдерживали рост себестоимости молока в марте Pixabay

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в марте 2022 года составил 102,1%. Таким образом, себестоимость за месяц выросла на 2,1%, сообщает портал Milknews. Увеличение себестоимости обусловлено, в первую очередь, девальвацией рубля, и, как следствие, удорожанием импортозависимых компонентов. Также свою роль сыграла инфляция, рост цен на шроты, жмыхи и комбикорма для КРС. Однако были и факторы, которые сдерживали динамику увеличения себестоимости: снижение цен на дизельное топливо после существенного повышения в четвертом квартале 2021 года, стабилизация цен на электроэнергию и минеральные удобрения.



В январе 2022-го, по уточненным данным, операционная себестоимость производства сырого молока за месяц снизилась на 2,5% (предыдущая оценка предполагала уменьшение на 2,4%), что обусловлено корректировкой данных Росстата по ценам на фуражное зерно. В феврале операционная себестоимость сократилась на 0,5%, цепной индекс RMCI в феврале составил 99,5%. Это на 0,1% выше ранее прогнозируемого уровня, что связано с менее значимым относительно ожидаемого снижением стоимости привлекаемых трудовых ресурсов.



Управляющий партнер компании Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что подсчеты Milknews объективны, и за индексом RMCI портал следит не первый год. «Другое дело, что это данные за март, а не апрель, и тогда еще санкции не успели сильно отразиться на секторе. Сейчас инфляция высокая, и все растет в цене», — отмечает Груздев. По его словам, себестоимость и дальше будет увеличиваться, но как сильно — пока оценить сложно.



«Сейчас в молочном секторе ситуация более или менее стабильная. Но все будет зависеть от того, как пройдет лето — высокий сезон, цены в этот период обычно снижаются. Если переработчики в этом году попробуют снизить цены (а они с большой вероятностью попытаются), то в таком случае ко второму полугодию себестоимость еще вырастет, а цена будет на нисходящем тренде», — рассуждает эксперт. При таком сценарии к концу года вновь может встать вопрос доходности в молочном секторе.



Гендиректор группы «Кабош» (производство сыров) Дмитрий Матвеев оценивает, что в марте себестоимость производства выросла минимум на 8%. «Подорожали все импортные материалы. Когда курс доллара менялся каждый день, и никто не понимал, сколько он будет стоить завтра, все поставщики закладывали в цены дополнительные значительные премии. Например, запчасти, которые мы покупали, подорожали в два раза», — рассказал «Агроинвестору» Матвеев.



Пока нет возможности компенсировать рост издержек за счет цен на полке, так как торговые сети не готовы к этому, продолжает он. Кроме того, по словам Матвеева, активное увеличение себестоимости началось не в марте, а еще в прошлом году, когда ресурсы для производства подорожали на 45%. Но сопоставимой компенсации этого удорожания за счет конечных цен не было. «Мы не можем сразу транслировать рост себестоимости производства, это происходит только через полгода-год», — говорит Матвеев, обращая внимание на то, что, например, поставщики кормов могут объявить о росте цен за день, а у производителей молочной продукции такой возможности нет.



Себестоимость и дальше будет расти, считает он. Во-первых, это связано с нездоровой ситуацией на рынке, которая подтверждается, например, и тем, что наличную валюту купить почти нереально, а если это и удастся, то не по рыночному, а по спекулятивному курсу. Во-вторых, проблема в том, что постепенно начинает образовываться дефицит определенных ресурсов производства, в частности, запчастей. Это может привести к дальнейшему росту цен на них. «Да, ситуация с платежами постепенно нормализуется, но со всем остальным пока сложнее, и это будет длиться еще минимум полгода-год. Это создает панику, ажиотаж, и цены на фоне этого могут расти. Но через год, я думаю, все нормализуется», — добавляет Матвеев. Он также уверен в том, что решение проблемы с ростом цен на продукты питания не в поиске виноватых, а в увеличении производства.

