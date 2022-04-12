ВТО: в 2022 году рост мировой торговли может сократиться вдвое

Негативные последствия, в первую очередь, ощутят беднейшие страны Pixabay

Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует снижение темпов роста глобальной торговли в 2022 году с ожидаемых 4,7% до 2,4-3%. Об этом сообщается в докладе ВТО. Издержки в виде сокращения торговли и производства, скорее всего, почувствуют люди во всем мире вследствие роста цен на продовольствие и энергию, а также сокращения доступности товаров, которые экспортируют Россия и Украина. По оценке экспертов, негативные последствия, в первую очередь, ощутят беднейшие страны, поскольку они тратят большую часть своего дохода на продукты питания по сравнению с более богатыми странами, что может повлиять на политическую стабильность в этих государствах.



Эксперты ВТО напомнили, что Россия и Украина являются крупными поставщиками продовольствия и энергии. В этой связи основные экономических последствия коснутся Европы, которая является основным потребителем этой продукции. Также уязвимыми регионами являются Африка и Ближний Восток, которые получают от Москвы и Киева более половины всего необходимого им зерна. По данным ВТО, на обе страны до пандемии приходилось производство около 25% мировой пшеницы, 15% ячменя и 45% подсолнечника. Только на Россию приходится 9,4% мировой торговли топливом, а доля российского природного газа возросла до 20%.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что не согласиться с прогнозами ВТО сложно. Он напомнил, что темпы мировой торговли существенно снизились еще в период пандемии, а сейчас к этому добавились санкции. «Попытки ограничить торговые действия в отношении России сокращают возможности не только для нашей страны, но и для стран-потребителей, — сказал Корбут. — Логистические ограничения привели к резкому росту ставок на перевозки. Санкции запустили принцип домино по всему мировому рынку».



В марте стало известно, что депутаты «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает денонсацию договора о присоединении России к ВТО. В пояснительной записке говорится, что Россия первоначально после вступления в организацию получила режим наиболее благоприятствуемой нации, были отменены количественные ограничения и запреты на свободу транзита. Однако после ухудшения отношений с Евросоюзом, США и другими странами с 2014 года эти преимущества стали сокращаться. «В целях защиты национальных интересов Российской Федерации, необходимости проведения протекционистской политики, в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты стране следует покинуть ВТО», — считают депутаты.



Корбут считает, что нельзя сказать, что члены ВТО беспрекословно соблюдают правила единой торговли. «Россия их соблюдает, но некоторые относятся к правилам более равнодушно. Но в любом случае, единые правила — это хорошо. Кроме того, ВТО — это один из инструментов для оценки и принятия решения по тем или иным тарифным мерам в отдельных странах, — рассуждает он. — ВТО следит за действиями участников торговли и наказывает тех, кто нарушает правила. Россия использовала механизм ВТО, против нас тоже его использовали». По словам Корбута, смысл выхода из ВТО непонятен, потому что на данный момент эта организация не политизирована.

