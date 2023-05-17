«Коблик групп» планирует купить завод John Deere в Оренбурге

В марте 2022 года John Deere приостановил поставки сельхозтехники в Россию и Белоруссию Pixabay

Компания «Коблик групп» планирует купить завод иностранной компании John Deere в Оренбурге, работа которого была приостановлена из-за санкций. На заводе будут производить прицепные машины, зерноперегрузчики и конвейерные сушилки. Перспективы работы предприятия обсудили губернатор региона Денис Паслер и гендиректор компании Егор Коблик, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.



Запуск производства намечен на 2023 год, а к 2024-му планируется расширить штат до 200 человек со средней зарплатой 65 тыс. руб. По словам губернатора, промышленная площадка в Оренбурге оборудована и готова к работе, что позволит компании расширить линейку выпускаемой продукции.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что с момента объявления об уходе John Deere с российского рынка на его площадке в Оренбурге в течение года еще шла работа. «Площадка в оснащена хорошим парком оборудования — это несколько технологических линий, включающих сварку, покраску и сборку. Общие инвестиции в производство по заявлению компании, составили порядка $45 млн», — напомнила она.



По ее оценке, исходя из текущей стоимости оборудования на этой площадке, стоимость актива может составить 1-1,2 млрд руб. Но с учетом политической ситуации и того, что круг покупателей на этот профиль оборудования достаточно узок, речь может идти о меньшей сумме, считает Корягина. «Сделку я оцениваю, как удачную и перспективную — спрос на качественное оборудование всегда будет стабильным. Покупатель этого актива — известная компания на рынке, с необходимыми компетенциями».



В марте 2022 года John Deere приостановил поставки сельхозтехники в Россию и Белоруссию. «Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, пока полностью соблюдаем американские и международные санкции», — сообщала компания. Под брендом John Deere выпускается сельхозтехника, строительная техника, садово-парковое оборудование, снегоуборочные машины, лесозаготовительная техника, а также двигатели. В России компания владеет заводом в Оренбурге, на котором налажено производство полного цикла для девяти моделей посевной и почвообрабатывающей техники, а также узловая сборка для тракторов 8R и комбайнов серии S и W.



В феврале 2023 года «Интерфакс» писал, что покупателем российской лизинговой «дочки» John Deere может стать «Инсайт» Авета Миракяна. Как сообщал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, сделка, предусматривающая приобретение «Инвестиционная группа "Инсайт"» 100% долей «Джон Дир Файнэншл», обсуждалась и была в целом одобрена на подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в январе. Спустя месяц сделка состоялась. Сумму транзакции «Инсайт» не раскрыла. «Согласно условиям сделки, мы должны переименовать компанию, что и произойдет в ближайшее время», — говорил «Интерфаксу» представитель «Инсайта», не озвучив новое название бывшей «дочки» Deere & Co.



Выручка «Джон Дир Файнэншл» в 2021 году составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 0,9 млрд руб. Кроме предприятий АПК, среди контрагентов российской «дочки» Deere — компании строительной, угледобывающей отрасли, лесопромышленного комплекса.



«Коблик групп» является крупнейшим отечественным производителем элеваторного оборудования и сельскохозяйственной техники для кормления крупного рогатого скота. Компания объединяет четыре машиностроительных завода в Воронеже, Смоленске и Минске. Общий штат сотрудников всех заводов превышает 1,5 тыс. человек, общая выручка холдинга в 2022 году составила 15 млрд руб. с налоговыми отчислениями в бюджеты разных уровней более 1,5 млрд руб.



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