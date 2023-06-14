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«Росагролизинг»: в России нет дефицита сельскохозяйственной техники

В то же время на нее нет и спроса

| Агроинвестор |

Спрос на сельхозтехнику сократился из-за снижения доходности аграриев
Спрос на сельхозтехнику сократился из-за снижения доходности аграриев

В России нет дефицита сельскохозяйственной техники, страна стремится к технологическому суверенитету и успешно замещает машиностроителей, которые ушли из страны. Об этом гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов сказал в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, объем заявок и приобретенной техники по сравнению с прошлым годом вырос на 30%, но спрос на нее имеет сезонный характер.

Председатель правления Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» Александр Алтынов подтвердил, что дефицита сельхозтехники в Росси нет, ровно как и спроса на нее. «Спрос слабый и остается таким. Желающих продать пока больше, чем тех, кто хочет купить», — сказал он «». По его словам, снижения или роста цен на технику относительно прошлого года сейчас не наблюдается, за исключением импорта, где ситуация зависит от курса валют. 

В условиях слабого спроса производители не решаются поднимать цены, продолжает Алтынов. Низкий спрос на технику связан с нехваткой денежных средств у аграриев. Это, в свою очередь, объясняется низкими ценами на продукцию АПК на мировом рынке. «То, что аграрии произвели ранее, продается по невысоким ценам, все составляющие производства сильно подорожали», — отметил Алтынов.

Он не ожидает улучшения ситуации в 2023 году. Кроме прочего, на нее негативно повлияет рост утилизационного сбора с 1 июля. Он проиндексирован на семь категорий сельскохозяйственных колесных тракторов мощностью от 30 л.с. до 340 л.с., сообщала пресс-служба Минпромторга. Ведомство считает, что изменения позволят ограничить импорт бывшей в употреблении техники, обеспечить стабильную загрузку мощностей отечественных производителей тракторной техники. По мнению чиновников, индексация сбора не окажет влияния на стоимость колесных тракторов российского и белорусского производства.

«Тракторная ниша, на которую повысится утильсбор, станет дороже. Поэтому предпосылок для оптимизма становится еще меньше», — сказал Алтынов «». Он также отметил, что ситуация с поставками импортных запчастей для сельхозтехники ухудшается, логистические цепочки становятся все длиннее. «Ряд поставок запаздывают относительно сезонных ожиданий. Вводятся новые санкции, власти призывают зарубежные компании их соблюдать. Препятствий становится все больше, и преодолеваются они не всегда с успехом», — отметил Алтынов. 

Он напомнил, что в рамках «зерновой сделки» Россия требовала снять ограничения на поставки запчастей для сельхозтехники. Накануне президент Владимир Путин сказал, что наша страна может выйти из этого соглашения. Если это произойдет, вопрос с поставками запчастей для техники вообще закроется, считает Алтынов. 

Представитель ассоциации «» подтвердил «», что дефицита предложения новой сельхозтехники в России нет. Отечественные производители обеспечивают имеющийся спрос в полном объеме по всем основным сегментам. По его словам, тракторы малой и средней мощности поставляют белорусские заводы. Есть совсем узкие сегменты, занимающие незначительную долю рынка. В этом направлении свою продукцию предлагают иностранные компании, заменившие ушедшие бренды. 

Он также согласен, что сейчас есть проблема сокращения спроса на сельхозтехнику из-за снижения доходности аграриев на фоне очень низких цен и экспортных пошлин на зерно. Ситуацию усугубляет и тот факт, что сельхозпроизводители с 2023 года не могут приобретать самоходную сельхозтехнику со скидками по программе 1432, а на сам механизм поддержки в текущем году заложено всего 2 млрд руб., тогда как в 2022 году было 8 млрд руб. «Для поддержания необходимых темпов модернизации АПК объем финансирования должен быть не менее 15 млрд руб. в год, а скидки необходимо распространять на всю отечественную сельхозтехнику», — уверен представитель ассоциации.

Между тем, российский производитель элеваторного оборудования и сельхозтехники «Коблик групп» начал строительство под Воронежем, на площадке своего ключевого завода «Воронежсельмаш», нового предприятия по производству прицепов для тракторов. В него планируется вложить 1,5 млрд руб., фактически речь идет о расширении мощностей группы по выпуску подобной техники, пишет «Коммерсантъ». Мощность производства пока не раскрывается, ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2024 год.


В конце мая вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минсельхозу проработать возможность включения запасных частей для сельхозтехники в перечень товаров для параллельного импорта. Она отмечала, что к 2030 году у сельхозпроизводителей должно быть около 700 тыс. единиц техники для укрепления продовольственной безопасности. На данный момент у них в наличии 568 тыс. единиц техники и оборудования. Однако представители Минсельхоза тогда сообщали о росте цен на сельхозтехнику и снижении ее доступности для аграриев. В частности, цены на отдельные модели белорусских и российских тракторов и комбайнов с 2019 по 2022 год выросли более чем на 80%.

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