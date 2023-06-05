Понятие фермерской продукции могут закрепить в ближайшее время

Закрепить понятие «фермерский продукт» нужно, чтобы не вводить потребителей в заблуждение Д. Абрамов

Минсельхоз рассчитывает, что законопроект, закрепляющий понятие «фермерский продукт», может быть рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию. Об этом в ходе дискуссии «Как фермеру продать свой товар?», прошедшей в рамках Недели российского ритейла, рассказала директор департамента развития сельских территорий агроведомства Ксения Шевелкина.



Законодательная инициатива принадлежит Совету Федерации, при этом, по словам Шевелкиной, Минсельхоз и Минпромторг также озадачены проблемой сбыта фермерской продукции и ее доступа в торговые сети. Проектом закона предлагается закрепить, что фермерская продукция — это продукция, которая производится микро- и малыми сельхозпредприятиями.



«То есть фактически компании из сегмента крупного бизнеса не смогут называть свою продукцию фермерской, — пояснила Шевелкина. — Тем самым мы разделим, что фермерская продукция — это нишевая продукция, выпускаемая непосредственно фермерами, небольшими предприятиями. На наш взгляд, это будет способствовать увеличению объемов реализации такой продукции и упрощению поступления таких товаров в крупные торговые сети».



Ранее вопрос законодательного закрепления понятия «фермерский продукт» обсуждался на заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко. Это необходимо, чтобы «пресечь потенциальное введение потребителя в заблуждение», говорится в сообщении на сайте кабмина. Также отмечается, что эта группа товаров для поддержки МСП в АПК может продвигаться в системе госзакупок для детского и школьного питания.



В ходе заседания Абрамченко напомнила, что для фермеров в России предусмотрена поддержка в части сбыта продукции. Например, в госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции предусмотрены субсидии для малых хозяйств и их объединений. Кроме того, фермеры могут воспользоваться льготными инвестиционными кредитами на срок от двух до пяти лет на организацию объектов торговли и оборудование.



В марте Минсельхоз также предлагал устранить путаницу в организационно-правовой форме фермерских хозяйств и уже в 2023 году законодательно закрепить статус фермера. Сейчас существует пять организационно-правовых форм фермерских хозяйств. В ведомстве считают, что должна быть классическая форма крестьянско-фермерского хозяйства, писал «Интерфакс».



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