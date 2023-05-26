РСХБ: рынок органической продукции в России ежегодно будет расти на 10-12%

В России сертифицировано около тысячи наименований органической продукции «Экологический союз»

В ближайшие годы российский рынок органической продукции будет расти со средним темпом 10-12% в год. Такую оценку дал зампред правления Россельхозбанка (РСХБ) Денис Константинов в ходе Невского экологического форума в Санкт-Петербурге. Он отметил, что интерес россиян к органике ежегодно повышается. Крупные ритейлеры добавляют в свой ассортимент собственные органические продуктовые линейки, а также размещают на полках супермаркетов «зеленую» продукцию поставщиков. Кроме того, появляются новые производители органических продуктов, в том числе фермеры.



РСХБ активно участвует в развитии сектора АПК и с 2021 года предоставил поддержку производителям органической продукции на сумму 9,4 млрд руб. Кроме того, банк занимается продвижением фермерской продукции на крупных федеральных и региональных мероприятиях.



Также банк вносит вклад в развитие органического производства в России через различные инициативы. Например, с 2020 года на маркетплейсе фермерской продукции «Свое Родное», созданном банком, фермеры реализовали свыше 5 т органической продукции. В 2021 году РСХБ учредил фонд «Органика», который поддерживает проекты по развитию органического производства в России. В рамках деятельности фонда была разработана цифровая карта органики, на которой уже размещены более 1 тыс. товаров 238 производителей из 58 регионов России.



Ранее в ходе панельной дискуссии на Евразийском экономическом форуме руководитель Роскачества Максим Протасов сообщил, что в России сертифицировано около 1 тыс. наименований органической продукции, а количество отечественных производителей в этой сфере достигает 150. По словам Протасова, которые приводит «Ветеринария и жизнь», Россия является лидером по производству органической продукции среди стран ЕАЭС.



Так, в Армении сертифицировано 46 производителей органической продукции, в Белоруссии и Казахстане таких производителей 17, а в Киргизии — семь. Глава Роскачества призвал продвигать производство и экспорт органической продукции, а также популяризировать такие товары. Он также отметил, что активно ведется работа с Евразийской экономической комиссией для создания единого рынка органической продукции на уровне ЕАЭС. Протасов отмечал, что для реализации этих целей создан межгосударственный технический комитет, который разрабатывает единые стандарты по органической продукции, которые будут действовать на территории стран ЕАЭС.



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