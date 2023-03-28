К 2030 году производство органической продукции в России может вырасти в 13 раз

Экспорт органической продукции может приблизиться к 28 млрд рублей Pixabay

Россия к 2030 году намерена увеличить производство органической продукции до 114,5 млрд руб. с 9,1 млрд руб. в 2021-м. Об этом говорится в разработанной Минсельхозом стратегии развития органического производства на период до 2030 года (базовый сценарий). Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.



Согласно пояснительной записке, целью реализации стратегии является развитие производства и потребления органической продукции в стране, сбалансированного развития внутреннего рынка потребления отечественных органических продуктов и их экспорта, внедрения и использования передовых научно-технических разработок в области органического сельского хозяйства и стимулирования предпринимательства ‎в сфере производства.



Там говорится, что новый периметр отрасли развития органического сельского хозяйства как объекта стратегического управления будет включать расширенный спектр функций. Среди них увеличение числа сертифицированных производителей органической продукции. В Минсельхозе считают, что это повлечет повышение объемов потребления органической продукции, рост производства, расширение экспортных направлений поставок. Ресурсное обеспечение реализации стратегии будет формироваться преимущественно за счет собственных средств производителей, частных инвесторов и заемных средств.



Согласно целевым показателям стратегии, к 2030 году объем потребления органической продукции достигнет 149,8 млрд руб. против 24,4 млрд руб. в 2021 году. Кроме того, ее экспорт может составить 27,8 млрд руб. против 3,7 млрд руб. в 2021-м, а площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия достигнет 4,2 млн га против 655,5 тыс. га.



Авторы документы считают, что реализация стратегии позволит увеличить потребление органической продукции россиянами через расширение их осведомленности о здоровом питании и об органической продукции в целом. Также этому будет способствовать повышение доступности отечественных органических продуктов для широких слоев населения. Кроме того, это позволит обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в отрасль в размере не менее ‎60 млрд руб. до 2030 года.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал «Агроинвестору», что прогноз Минсельхоза по росту производства органической продукции более, чем в 10 раз к 2030 году выглядит удивительным. «В экономике сейчас много проблем. Странно давать такие темпы развития именно органике. В целом, если задумка будет реализована — это очень хорошо», — сказал эксперт.



При этом он отметил, что больших потребностей в органической продукции в России сейчас нет, на полках магазинов ее достаточно. «У нас хватает нормальной продовольственной продукции. Органика — это хорошо, но зачем сейчас это нужно? С точки зрения бюджета у нас помимо сельского хозяйства есть другие производства, куда нужно вкладывать большие деньги. Госбюджет в дефиците. Это не высокофундаментальная задача, чтобы развивать ее такими темпами», — рассуждает Остапкович.



Он отметил, что с 2014 года ситуация с реальными располагаемыми доходами населения в России сложная — они ежегодно или падают или стагнируют. «При текущем уровне доходов людей делать упор на органическую продукцию, которая априори будет стоить дороже, странно. Было бы правильнее потратить эти деньги на развитие производства традиционных товаров АПК, удешевить их, чтобы к ним получило доступ население с низкими доходами», — считает Остапкович.



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