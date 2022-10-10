Минсельхоз разработал стратегию развития органического производства

Экспортный потенциал органической продукции агроведомство оценивает в 3,7 млрд рублей Pixabay

Минсельхоз разработал стратегию органического сельхозпроизводства до 2030 года. Об этом заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов рассказал в ходе Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2022». Документ уже направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы.



Как сообщает Минсельхоз, согласно проекту стратегии, объем внутреннего рынка органической продукции к 2030 году составит около 150 млрд руб. в денежном выражении, при этом средний уровень потребления такой продукции превысит 1 тыс. руб. на человека в год. Органическое и «зеленое» производство в России сегодня становится современным и высокотехнологичным сектором сельского хозяйства, направленными на достижение целей устойчивого развития и защиты окружающей среды, отметил Увайдов. Экспортный потенциал органической продукции агроведомство оценивает в 3,7 млрд руб. Одним из перспективных рынков может стать Саудовская Аравия, также идет работа по взаимному признанию органических стандартов с Китаем.



Закон об органической продукции, производство которой исключает использование минеральных удобрений, химических средств защиты растений, антибиотиков, стимуляторов роста, гормональных препаратов, вступил с силу с 1 января 2020 года. Решение о разработке стратегии развития отрасли было принято в октябре того же года на заседании рабочей группы комитета по аграрной политике Совета Федерации.



По данным Национального органического союза, в России сертифицировано более 290 тыс. га земли под органическое производство, рынок растет примерно на 10% в год. По мнению директора союза Олега Мироненко, закон об органической продукции повысил интерес к этому направлению как сельхозпроизводителей, так и потребителей. По его мнению, в ближайшие годы на рынке появится больше компаний, производящих органическую продукцию, однако для развития сектора необходима федеральная программа поддержки.



Сейчас Россия занимает 0,2% мирового объема продаж органики. Активнее всего в этом сегменте в стране развивается производство молочной продукции, далее идет детское питание, постепенно активизируется мясное направление. «Остальное — в зачаточном состоянии, особенно это касается круп, овощей, фруктов; почти полностью отсутствует на полках продукция органических дикоросов, и совсем нет органической аквакультуры», — ранее рассказывал Мироненко.



В сентябре на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге глава Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Армен Арутюнян говорил, что страны Евразийского экономического союза хотят подготовить единые правила по выпуску органической сельхозпродукции и продовольствия, государства союза уже подписали международное соглашение, в котором, в частности, прописаны единые подходы к маркировке такой продукции.



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