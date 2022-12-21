Иностранных производителей органических продуктов включат в реестр Минсельхоза

Чтобы попасть в реестр, необходимо пройти сертификацию А. Гордеев

Минсельхоз сможет вносить в Единый госреестр производителей органической продукции компании, зарегистрированные за границей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Он вносит изменения в закон «Об органической продукции». Документ также уточняет процедуру включения в реестр самозанятых и физических лиц. Этот реестр ведется Минсельхозом с 2020 года для безвозмездного информирования потребителей о производителях органической продукции.



Ранее закон разрешал включать в перечень компании, созданные в России и включенные в ЕГРЮЛ, а также физлиц со статусом индивидуального предпринимателя. Принятый закон предлагает также включать в реестр юридических лиц-производителей органической продукции, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств.



В пояснительных материалах к закону говорится, что речь идет об органических производствах, прошедших сертификацию, исходя из требований российского законодательства. Авторы поправок считают, что принятие законопроекта будет способствовать увеличению объемов органической продукции на российском рынке.



Начальник отдела развития компетенций Департамента развития органической и «зеленой» продукции Роскачества Владимир Увайдов сказал «Агроинвестору», что Роскачество ожидает роста органического рынка после принятия закона. Документ устраняет правовые пробелы и позволяет попасть в реестр производителей органической продукции не только юрлицам и ИП, но еще и самозанятым, и иностранным производителям.



«Конечно же, это будет возможно после прохождения процедуры сертификации в аккредитованном органе и получения органического сертификата соответствия требованиям к производству органики, — сказал Увайдов. — Только он гарантирует, что производитель не использует пестициды, агрохимикаты, синтетические минеральные удобрения и другие вещества, запрещенные органическим законодательством, а применяет только органические (микробиологические) удобрения и биологические средства защиты растений». По его словам, это даст дополнительный толчок рынку органики, с учетом того, что с момента вступления в силу Федерального закона «Об органической продукции» и принятия системных мер по ее развитию, органическое производство стало идти вперед стремительными темпами.



Так, по данным Роскачества, за 2019-2020 годы было оформлено в общей сложности 72 сертификата, в 2021-м — 83, а на текущий момент 2022 года — почти 100. Сейчас сертифицированные производители есть уже в 46 регионах страны, то есть более половины субъектов России занимаются органическим производством, отметил Увайдов. В частности, самозанятые активно занимаются дикоросами и производством меда и смогут пройти сертификацию. В числе регионов с наибольшим потенциалом по получению сертификатов в этом случае — Западная Сибирь, Кавказ и Карелия.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

