Минсельхоз предложил ужесточить оборот мясной продукции

Предлагаемые изменения могут привести к негативным последствиям Ю. Эйвазова

Минсельхоз предложил исключить мясную продукцию из перечня продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица предприятий могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Соисполнителями по проекту предлагается определить МВД, Роспотребнадзор, ФСБ, Минобороны, ФСИН, Россельхознадзор, ФСО и Росгвардию. Как поясняется в сводном отчете к документу, уполномоченные лица предприятий по производству мясной продукции порой оформляют ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на мясную продукцию, изготовленную из сырья, не соответствующего требованиям ветеринарной безопасности, в частности, полученного от свиней, зараженных африканской чумой.



Проектом предлагается ограничить возможность оформления ВСД на мясную продукцию уполномоченными лицами предприятий и сохранить право оформления ВСД на мясо за аттестованными специалистами в области ветеринарии и должностными лицами Государственной ветеринарной службы. Это означает, что для оформления ветеринарных документов продавцам потребуется ветеринарный врач или аттестованный специалист. Сейчас такие бумаги оформляют сотрудники предприятий.



Уполномоченные лица предприятий допускают большое число нарушений при оформлении ВСД на мясную продукцию, зафиксированы факты оформления сопроводительных документов на продукцию, содержащую возбудителей опасных болезней, уточнили в Минсельхозе «Известиям». Оборот такой продукции опасен для жизни и здоровья людей и животных, а также причиняет значительный экономический ущерб государству, отмечает министерство.



Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников пояснил «Агроинвестору», что документ определяет перечень продукции, на которую уполномоченные лица могут оформлять электронные ветеринарно-сопроводительные документы. В 2015 году в законодательство были внесены изменения, которые дали возможность оформлять ветеринарные документы в электронной форме, а их оформление в бумажном виде было запрещено, за исключением отдельных случаев. Речь идет не о скане или бланке документа, а о реестровой модели, в которой отражаются данные о движении товара по товаропроводящей цепи.



Это было сделано для повышения биобезопасности, эффективной борьбы с эпизоотиями, сокращения занятости должностных лиц ветеринарных служб и так далее. «В обосновании к проекту изменений приказа Минсельхоза указано, что уполномоченные лица якобы оформляют электронные сертификаты на мясную продукцию из небезопасного сырья. Мы считаем, что это нелогично, потому что выпуск в обращение, то есть ветеринарно-санитарная экспертиза — это исключительные полномочия государственных ветеринарных специалистов. Они проверяют продукт на соответствие требованиям безопасности. Уполномоченные лица не имеют права выпускать в обращение продукт», — объяснил Синельников. По его словам, проблема в другом звене, на что было указано Минсельхозу.



По мнению эксперта, для подтверждения заявленной проблемы Минсельхозом должны быть представлены аналитические данные, подтверждающие взаимосвязь того, что некорректное оформление уполномоченными лицами электронных документов в федеральной государственной информационной системе привело к возникновению очагов эпизоотий, в том числе африканская чума свиней.



«Проблема и ее решение не взаимосвязаны. Есть и еще один риск. Количественно более 6,5 млн т мяса и субпродуктов в год реализуется через розничные торговые сети. Это огромные объемы товара, движение которого в 90% случаях оформляют в информационной системе уполномоченные лица», — сказал Синельников. В случае запрета оформления электронных сертификатов уполномоченным лицам, заменить их государственными или аттестованными ветеринарными специалистами физически невозможно. В стране нет такого количества врачей, да они и не нужны для фиксации факта перемещения или перевозки упакованной продукции, прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу, с производства на склад и далее в магазин.



Предложение Минсельхоза несвоевременно, так как сейчас важно поддержать стабильность поставок продукции на полки магазинов, продолжает Синельников. Он отметил, что предлагаемые изменения приведут к серьезным последствиям, вплоть до остановки поставок. Накануне в агроведомстве состоялось совещание, где были обозначены указанные риски. «Министерство нас услышало и взяло паузу. Надеемся, что оно откажется от проекта», — заключил эксперт.

