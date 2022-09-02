Аналитики Россельхозбанка прогнозируют рост рынка «зеленой» продукции

Накануне в России заработал реестр производителей продукции с улучшенными характеристиками Pixabay

Российский рынок «зеленой» сельскохозяйственной продукции будет расти со средним темпом 10-12% в год, а его объем может превысить 15 млрд руб. к 2024 году, считают эксперты Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка. Ключевыми факторами такого роста, по их оценке, будут эффект низкой базы, нормативное оформление требований к производителям и популяризация культуры потребления экологически чистой продукции.



1 марта 2022 года вступил в силу федеральный закон «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», который устанавливает и определяет основные требования к производству «зеленой» продукции. В частности, запрещено использование генно-инженерно-модифицированных организмов, ионизирующего излучения, действуют ограничения по применению пестицидов и минеральных удобрений. Используемые в производстве технологии должны оказывать минимальное негативное воздействие на окружающую среду. Продукция с улучшенными характеристиками будет маркироваться товарным знаком «Зеленый эталон», правообладателем которого является Минсельхоз.



По мнению экспертов Россельхозбанка, закон может стать драйвером развития новой подотрасли АПК, производящей экологически чистые сельхозпродукты. Росту рынка экологически чистой сельхозпродукции будет способствовать и тенденция увеличения доли продукции КФХ и ИП в структуре производства продукции сельского хозяйства. Аналитики прогнозируют повышение вклада небольших семейных ферм, продукция которых как раз отличается экологичностью.



Накануне в России заработал реестр производителей сельхозпродукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками. Производители имеют право разместить знак «Зеленый эталон» на своих товарах после получения соответствующего сертификата от Роскачества.



В декабре 2020 года, когда правительство поддержало закон о «зеленой» продукции, вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что продукция АПК с улучшенными характеристиками — это шаг на пути к более качественному и здоровому питанию, она должна быть доступна широкому кругу населения, и у нашего сельского хозяйства все преимущества и возможности, чтобы это обеспечить. Также она отмечала, что в перспективе доля «зеленой» продукции может составить до 10-15% российского агроэкспорта.



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