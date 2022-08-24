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Рынки

Владимир Путин поддержал утилизацию упаковки ее производителями

Сейчас ответственность за утилизацию упаковки лежит на производителях конечного товара

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Производителей тары существенно меньше, чем производителей конечных продуктов
Российский экологический оператор
Производителей тары существенно меньше, чем производителей конечных продуктов
Российский экологический оператор

Президент Владимир Путин одобрил предложения по переносу ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и импортеров товаров и упаковки. Об этом пишет РБК со ссылкой на резолюцию главы государства на письме вице-премьера Виктории Абрамченко. В письме она просит поддержать перенос ответственности и предложение по установке ответственности по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 2025 года.

На данный момент ответственность за утилизацию упаковки лежит на производителях конечного товара, а нормативы утилизации упаковки ограничены 10-45%. При этом компании могут нанять профильного оператора либо заплатить экологический сбор. Изготовители упаковки выступили против предложения Абрамченко перенести ответственность на них: по оценке Ассоциации производителей стекольной тары, нововведения увеличат себестоимость производства на 20-30% в зависимости от ее вида.

В письме Абрамченко говорится, что поменять подходы к ответственности предложил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Сам он сказал РБК, что реформа позволит уйти от «неэффективного администрирования миллионов небольших предприятий, использующих упаковку», к администрированию около 2,5 тыс. ее производителей.

По словам представителя ассоциации «РусПЭК», в которую входят производители упаковки и потребительских товаров, мера приведет к тому, что государству станет проще и удобнее собирать средства за счет относительно небольшого числа производителей упаковки, однако положительного экологического эффекта в этом решении нет. 

Заместитель директора направления «Оценка и финансовый консалтинг» ГК SRG Илья Телятников сказал «Агроинвестору», что идея переноса ответственности за утилизацию упаковки с производителей конечной продукции на производителей тары объясняется исключительно тем, что производителей тары существенно меньше, чем производителей конечных продуктов, и государству проще администрировать меньшее количество предприятий. Эксперт тоже считает, что никакой экологической эффективности в данном решении не прослеживается.

Телятников уверен, что перенос ответственности должен естественным образом повлиять на некоторое перераспределение затрат и стоимости товаров — тара станет дороже, но при этом производители продукции не будут платить за утилизацию. «Для достижения 100%-ной утилизации к 2025 году или к какому-либо другому году государству необходимо много действий, сейчас этот норматив кажется малодостижимым», — считает он.

Перенос ответственности приведет к росту себестоимости продукции, думает гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Кроме того, важно понимать, что для того, чтобы перерабатывать упаковку, необходимо организовать раздельный сбор мусора, его сортировку, а также увеличивать перерабатывающие мощности, отметила она. Важным аспектом в этом вопросе Петрова считает технологии переработки, а также дальнейшего использования сырья, что в условиях санкций также вызывает сложности. «Несмотря на все трудности, именно сейчас необходимо сделать переработку упаковки массовой, прежде всего потому, что в ближайшие годы будут ограничения по вариативности упаковки, а значит раздельный сбор мусора наладить будет проще, чем в досанкционный период», — рассуждает Петрова.

В мае гендиректор «Союзмолока» Артем Белов говорил «Агроинвестору», что в текущей редакции законопроекта производитель пищевой продукции имеет возможность управлять своими издержками в рамках РОП, подбирая оптимальный портфель упаковочных решений. Он отмечал, что резкие изменения в концепции РОП неожиданны для бизнеса, они требуют детальной проработки всех рисков, особенно в текущей непростой экономической ситуации.

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Екатерина Шокурова 

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