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Russian Crop Production — 2021/22

Аналитика

Россельхозбанк поддержит органическое сельское хозяйство


К 2025 году экспорт органики может вырасти в десятки раз

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Объем рынка органической продукции России оценивается в 10 млрд рублей
rainbarrelsnmore. info
Объем рынка органической продукции России оценивается в 10 млрд рублей
rainbarrelsnmore. info

Россельхозбанк в ходе аграрной выставки «Золотая осень» объявил о создании фонда «Органика» по поддержке органического сельского хозяйства, сообщила пресс-служба банка. Целью фонда является продвижение идеологии потребления органических продуктов, содействие развитию органического сельского хозяйства, поддержка российских производителей органической продукции, говорится в сообщении.

Фонд будет поддерживаться Россельхозбанком, а также рядом заинтересованных компаний, международных организаций, меценатов и учебных заведений. Он сконцентрируется на всестороннем развитии органической продукции, а также ее экспорте. Одной из ключевых задач фонда станет популяризация органической продукции среди разных аудиторий.

«Сейчас только 1% наших граждан едят органическую продукцию, тогда как к 2025 году мы видим перспективу потребления органики каждым десятым жителем нашей страны, — приводятся в сообщении слова председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова. — Более того, «зеленая» продукция обладает серьезным экспортным потенциалом». Сейчас, по его словам, объем поставок органической продукции за рубеж оценивается всего в 20 млн евро. «При правильном подходе к 2025 году эта цифра может вырасти в десятки раз», — считает Листов.

По его мнению, работа фонда «Органика» позволит реализовать экспортный потенциал и вывести потребление органической продукции в России на новый уровень. Российский рынок органической продукции имеет большой потенциал импортозамещения и выхода на экспорт. По данным Россельхозбанка, объем рынка органической продукции России составляет 10 млрд руб., тогда как мировой рынок органики составляет порядка $100 млрд.

Фонд будет осуществлять финансирование программ, проектов в области поддержки производителей органической продукции, привлекать спонсорскую помощь, содействовать формированию и укреплению положительного общественного мнения к производителям органической продукции, взаимодействовать с федеральными и региональными органами государственной власти по вопросам реализации государственной политики в области регулирования деятельности в сфере производства органической продукции.

Ранее Минсельхоз, Совет Федерации и Роскачество представили разработанный ими первый органический атлас, содержащий информацию о самых экологичных товарах страны. Он включает информацию обо всех сертифицированных российских производителях органики. В атласе можно увидеть продукцию продукцию, получить контакты предприятия, а также узнать статус развития органического производства в каждом регионе страны. Сейчас в России сертифицировано 88 производителей в 37 регионах, более 30 поставлено на конверсию.​

Екатерина Шокурова 

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