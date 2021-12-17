Потребители стали чаще обращать внимание на экологичность продуктов питания

Экологичность — это условие присутствия на рынке, поэтому нужны инвестиции в устойчивое развитие mcx.ru

В России и мире потребители стали обращать больше внимания на способы производства продуктов питания. «Если мы не устойчивы, то наша продукция имеет меньший спрос», — сказала директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова в ходе VIII Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организованного институтом «Иннопрактика». Так, 85% россиян, согласно опросу Роскачества, считают ответственное производство личным мотивом для выбора той или иной продукции.



Кроме того, за прошлый год спрос на органическую продукцию, которая дороже традиционной, вырос на 27%, и сейчас важно и дальше удовлетворять ее растущую популярность, рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева. Однако органическая продукция — это только одна из целей устойчивого развития, но пока только она является единственным урегулированным на государственном уровне сегментом.



В становлении устойчивого развития важны исследования и кадры. По словам Серовой, в США более 70% научных разработок финансируются за счет частных компаний. «Могу нас поздравить, и мы дошли до той стадии, когда бизнес занимается серьезной наукой», — добавила она. Сейчас многие крупные компании уделяют особое внимание разработкам, одна из них — «Эфко». Однако, по словам управляющего партнера венчурного фонда Fuel for Growth (входит в «Эфко», занимается производством белковых альтернатив) Андрея Зюзина, отрасли нужны специалисты в области альтернатив и сложной техники. Иначе Россия не будет бенефициаром новых разработок, а станет только «догонять уходящий поезд».



«По нашим исследованиям, мы сокращаем карбоновый след на 90% при использовании продуктов растительного происхождения за счет того, что цепочка производства исключает животных, — рассказал Зюзин. — Но мы опасаемся такого провала: наука работает хорошо, а как дело доходит до коммерциализации проекта и вывода продукта на рынок, где требуются другие компетенции и навыки, разработка вместе с разработчиками плавно утекает за границу <...>. Этот разрыв очень важно устранить».



Кроме того, важна господдержка производителей альтернативных белков. «Нужны субсидии, и мы продвигаем инициативу маркировки не только для продуктов, но и для бизнеса, который занимается экологичными и устойчивыми технологиями. Это нужно для получения преференций от регуляторов, банков, роста инвестиций», — добавил сооснователь Greenwise Артем Пономарев.



Однако бизнес, в какие бы рамки он не загонялся, и какие бы требования к нему не предъявляли государство и регуляторы, всегда должен приносить прибыль, продолжает он. «Основная задача — сделать так, чтобы все принципы устойчивого развития, экологичности в конечном итоге были выгоднее, чем производство стандартными методами, которые не соответствуют всем параметрам устойчивости, и которые надо было менять еще несколько десятков лет назад», — сказал Пономарев. Также, по его мнению, важно не только развиваться на своем рынке, но и работать на экспорт. У России огромный потенциал на рынках стран, где спрос на альтернативные белки уже сформирован, и от нас требуется только привезти продукт.



Экологичность — это условие присутствия на рынке, поэтому нужны инвестиции в устойчивое развитие, считает главный аналитик группы «Черкизово» Рустам Хафизов. «Для нас устойчивое развитие — не только экология, но и корпоративная культура, а пандемия дала понять, что главный актив — это наши сотрудники <...>. Мы производим мясо бройлера, свинину, индейку, и эти сектора дают минимальный карбоновый след. Если взять абсолютные цифры по доле производства в мире, то Россия занимает порядка 5% по мясу птицы, 4,4% — по свинине и 2,7% — по говядине. Поэтому на мировом фоне мы выглядим хорошо», — отметил Хафизов. Кроме того, в рамках устойчивого развития компания уделяет особое внимание биологической безопасности на своих производствах.



Человечество подошло к лимиту вылова рыбы, которая используется для производства рыбной муки, используемой в кормах для сельхозживотных, поэтому ей нужно искать альтернативы, считает главный эксперт компании «Сибур» Максим Захарцев. «Следовательно, дальнейший рост животноводства ограничен наличием высококонцентрированных белков. Сегодня эта ниша заменяется растительными белками, но в аквакультуре это фактически невозможно», — отметил он. По словам Захарцева, нефтехимическая отрасль видит перспективы в производстве кормового микробного белка, или биопротеина, выращенного на природном газе.



«Однако есть большая аппаратная проблема эксплуатации крупнотоннажного производства метаноокисляющих бактерий или других бактерий, ферментирующих газы CO₂ или СО. Тот, кто преодолевает этот барьер, дальше открывает для себя технологическую возможность использования С1-субстратов для производства химических веществ. Например, метаноокисляющие бактерии также можно заставить производить молочную кислоту», — рассказал Захарцев. Но, по его словам, у нас в стране есть большой разрыв между наукой и воплощением технологий в жизнь. Он виден на стадии масштабирования процессов и связан с отсутствием нужного финансирования по принципу венчурного капитала.

