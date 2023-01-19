За прошлый год число производителей органики выросло на 46%

Общий объем рынка органической продукции в России оценивается в 27,6 млрд рублей flickr.com

Число производителей органической продукции в России в течение 2022 года увеличилось на 46% по сравнению с показателем за 2021 год и достигло 146 компаний, сообщила пресс-служба Роскачества. Число действующих сертификатов соответствия органическому производству — более 200.



По данным Роскачества, в 2022 году на органической карте России появилось пять новых регионов: Нижегородская и Ленинградская области, Удмуртия, Приморский край и Башкортостан. В прошлом году были сертифицированы первые производители органического риса, спаржи, некоторых видов ягод — например, морошки, княженики и др. Национальный органический союз сообщает, что в южных регионах стали появляться производители органического винограда. «Если раньше у нас было большое количество производителей крепкого органического алкоголя, в основном водки, то появление органического винограда внушает надежду на развитие рынка отечественного органического вина», — отметил союз.



Лидерами по числу сертифицированной органической продукции являются производители зерновых культур: их выращивают около 30% производителей. Затем идут овощи (18,3%), животноводческая продукция (16%) и корма для животных (15%), приводит данные Роскачество.



По информации Национального органического союза, реестр производителей органической продукции с конца октября расширился со 136 до 159 компаний. Общий объем рынка органической продукции в России оценивается в 27,6 млрд руб. В октябре прошлого года «Агроинвестор» писал, что Минсельхоз разработал проект стратегии развития органического сельхозпроизводства в России на период до 2030 года, который предполагает рост внутреннего рынка органики до 150 млрд руб.



Мировой рынок органических продуктов является одним из самых быстроразвивающихся: к 2025 году розничные продажи такой продукции могут достигнуть $212-230 млрд и заместить 3-5% рынка всей сельхозпродукции в мире, считают эксперты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Валерий Виноградский и Ольга Виноградская. В России более 30 млн га залежных земель, «чистых» с точки зрения органики. Использование этих земель под органическую пашню могло бы вывести страну в лидеры мирового рынка органики, уверены эксперты. Российский рынок органической продукции имеет значительный потенциал развития, демонстрируя положительную динамику, и стимулирование этого сектора сельского хозяйства позволит ускорить импортозамещение в агросфере, считают эксперты РАНХиГС.



Федеральный закон об органической продукции вступил в силу 1 января 2020 года. Согласно закону, производители органической продукции должны быть сертифицированы в аккредитованном органе по сертификации и включены в Единый реестр производителей органической продукции Минсельхоза. В конце декабря Госдума приняла законопроект, позволяющий вносить в Единый госреестр производителей органической продукции компании, зарегистрированные за границей. Также документ уточняет процедуру включения в реестр самозанятых и физических лиц.



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