Российский бизнес Danone может купить группа «Агранта»

Danone может отказаться от использования своих международных брендов в России

Покупателем российского бизнеса Danone может стать группа компаний «Агранта», пишет «Прайм» со ссылкой на источник на молочном рынке. Заинтересованность в сделке агентству подтвердили в пресс-службе российского холдинга. Там уточнили, что «Агранту» интересуют не столько заводы Danone, сколько сохранение брендов, выпускаемых французским концерном, и продолжение развития производства молочной продукции.



Ранее на сайте Danone говорилось, что в стране у компании 18 предприятий, на них работает более 10 тыс. человек. В октябре 2022-го Danone сообщила, что намерена отказаться от контроля над своим бизнесом по производству молочной продукции в России. В контур сделки не войдет детское питание — «Истра — Нутриция» (бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш»), писали «Известия». Аналитики отмечали, что, вероятно, Danone передаст бизнес менеджменту, сохранив опцион на обратный выкуп. Однако также сообщалось, что свою заинтересованность в покупке активов проявляли «Русагро», «Черкизово», «Черноголовка», «ЭкоНива», «Румелко», «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева и АФК «Система». В начале апреля стало известно, что Danone намерена отказаться от использования своих международных брендов (Activia, Alpro, Actimel и Danone) в России.



«Агранта» — созданный в 2008 году многопрофильный холдинг, в него, в частности, входит компания «АгриВолга» — лидер по производству органической продукции. В ее составе несколько агрофирм и заводов, специализирующихся на выпуске молочной, кисломолочной и мясной продукции. Основные мощности холдинга расположены в Ярославской области. Также в «Агранту» входит «Угличская биофабрика», которая в 2025 году намерена запустить завод по производству бактериальных заквасок и концентратов для пищевой промышленности.



Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова ранее говорила «Агроинвестору», что, скорее всего, Danone выберет покупателя с компетенциями в пищепроме. В пользу покупателя может также говорить наличие собственного производства сырья. Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев отмечал, что новому владельцу активов не составит больших трудов наладить систему продаж. По его мнению, покупатели сегмента b2b согласятся поставить эту продукцию на полку, даже если собственнику придется разрабатывать торговые марки с нуля или же подключать мощности Danone к производству продукции под уже имеющимися брендами нового владельца.



В любом случае новому владельцу придется вложить серьезные средства в маркетинг и продвижение для того, чтобы сохранить место на полке и заинтересовать покупателей, не потеряв долю рынка, считает основатель и творческий директор брендингового агентства Ohmybrand Надежда Паршина. Глава Streda Consulting Алексей Груздев ранее отмечал, что многое зависит от того, как новый владелец поддержит ребрендинг в маркетинге, продвижении и коммуникациях, и насколько процесс будет растянут во времени.



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