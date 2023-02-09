разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Ряд крупных агрохолдингов заинтересованы в покупке российских активов Danone

Среди интересантов называют и компании без активов в молочной отрасли

| Агроинвестор |

Из всех брендов Danone может оставить в России только местные марки — «Простоквашино», «Растишка», «Тёма»
Из всех брендов Danone может оставить в России только местные марки — «Простоквашино», «Растишка», «Тёма»

Часть российского бизнеса компании заинтересовала группы «», «», «Черноголовка», «», «Румелко»,  им. Н. И. Ткачева и . На первом этапе потенциальных покупателей отбирала Rothschild & Co, которая консультирует в сделке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. 

В октябре сообщила, что откажется от контроля над своим бизнесом по производству молочной продукции в России. В сделку может войти 13 заводов, выпускающих традиционные молочные продукты, йогурты, десерты, и, по словам источников «Коммерсанта», из всех брендов может оставить в России только местные марки — «Простоквашино», «Растишка», «Тёма». 

Часть интересантов на бизнес компании уже работают в молочной отрасли. Так, «» в 2022 году выпустила 1,19 млн т сырого молока, им. Н. И. Ткачева — 338 тыс. т, а входящий в — 150 тыс. т. «Румелко» основного владельца НЛМК Владимира Лисина (занимает первое место в рейтинге Forbes с состоянием $18,4 млрд) строит молочные комплексы мощностью 180 тыс. т.  «» выпускает сыры, масло и другие молочные продукты на двух площадках. «» и «Черноголовка» активов в молочной отрасли не имеют. Близкий к последней источник издания сказал, что интереса к у группы нет, а в «» отметили, что готовы рассматривать любые предложения, которые могут представлять интерес с точки зрения развития бизнеса, но потенциальные M&A не комментируют. 

скорее хочет сохранить возможность для возврата при подходящих условиях и не заинтересован в быстром выходе из России, и это также будет учитываться при отборе покупателей, говорят источники «Коммерсанта». По словам одного из них, в Минсельхозе, представитель которого будет участвовать в рассмотрении сделки на правительственной комиссии, видят стратегического инвестора оптимальным покупателем. Ранее также сообщалось, что рассматривает продажу от 75% акций, планирует сохранить место в совете директоров и хочет включить в сделку опцион обратного выкупа. 

Предполагается, что сохранит за собой право обратного выкупа — это указывает на то, что французская компания заинтересована в «сохранении и преумножении» бизнеса, обращает внимание аналитик ФГ «» Анна Буйлакова. По ее мнению, скорее всего, выберет покупателя с компетенциями в пищепроме. «В пользу покупателя может также говорить наличие собственного производства сырья. С этой точки зрения такие крупные производители сырого молока и переработчики, как “” и "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева выглядят как возможные покупатели», — прокомментировала «» Буйлакова.

Исполнительный директор компании Константин Корнеев считает, что на балансе рыночного спроса и предложения сделка существенно не отразится, так как не меняется объем производственных мощностей. «Заводы хорошо технологически оснащены, — говорит эксперт. — Они изначально были заточены под работу с молоком более высокого качества, и поэтому с точки зрения качества продукции, которая выпускалась на их предприятиях, у компании очень хорошая репутация. Так что новому покупателю не составит больших трудов наладить систему продаж. Вопрос в том, идут ли активы в комплекте с торговыми марками ». Но, по мнению Корнеева, покупатели сегмента b2b все равно согласятся поставить эту продукцию на полку, даже если собственнику придется самостоятельно разрабатывать торговые марки с нуля или же подключать мощности к производству продукции под уже имеющимися брендами нового владельца.

По словам Корнеева, сложности могут возникнуть в первое время после заключения сделки из-за организационных преобразований — они приведут к росту издержек. «Основные риски — обеспечение финансирования и поддержки уровня работы, который был при предыдущем владельце», — говорит эксперт. Прежде всего речь идет об автоматизированных системах производства, обслуживание и замена которых сейчас требует больше временных и финансовых ресурсов.

За первые девять месяцев 2022 года на бизнес EDP Russia приходилось около 5% от чистых продаж . В России компания представлена брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», , «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Тёма», Nutrilon, «Малютка». По информации на сайте компании, в России у 18 предприятий, на них работает более 10 тыс. человек.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Премия «Агроинвестор года-2022»

Объявлены победители премии

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №02, февраль 2023

Журнал

«Агроинвестор» №02, февраль 2023
Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись

«Агроинвестор»

Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись
Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA

«Агроинвестор»

Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023
От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года

«Агротехника и технологии»

От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года