Ряд крупных агрохолдингов заинтересованы в покупке российских активов Danone

Из всех брендов Danone может оставить в России только местные марки — «Простоквашино», «Растишка», «Тёма» Е. Разумный

Часть российского бизнеса компании Danone заинтересовала группы «Русагро», «Черкизово», «Черноголовка», «ЭкоНива», «Румелко», «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева и АФК «Система». На первом этапе потенциальных покупателей отбирала Rothschild & Co, которая консультирует Danone в сделке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.



В октябре Danone сообщила, что откажется от контроля над своим бизнесом по производству молочной продукции в России. В сделку может войти 13 заводов, выпускающих традиционные молочные продукты, йогурты, десерты, и, по словам источников «Коммерсанта», из всех брендов Danone может оставить в России только местные марки — «Простоквашино», «Растишка», «Тёма».



Часть интересантов на бизнес компании уже работают в молочной отрасли. Так, «ЭкоНива» в 2022 году выпустила 1,19 млн т сырого молока, «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева — 338 тыс. т, а входящий в АФК «Система» агрохолдинг «Степь» — 150 тыс. т. «Румелко» основного владельца НЛМК Владимира Лисина (занимает первое место в рейтинге Forbes с состоянием $18,4 млрд) строит молочные комплексы мощностью 180 тыс. т. «Русагро» выпускает сыры, масло и другие молочные продукты на двух площадках. «Черкизово» и «Черноголовка» активов в молочной отрасли не имеют. Близкий к последней источник издания сказал, что интереса к Danone у группы нет, а в «Черкизово» отметили, что готовы рассматривать любые предложения, которые могут представлять интерес с точки зрения развития бизнеса, но потенциальные M&A не комментируют.



Danone скорее хочет сохранить возможность для возврата при подходящих условиях и не заинтересован в быстром выходе из России, и это также будет учитываться при отборе покупателей, говорят источники «Коммерсанта». По словам одного из них, в Минсельхозе, представитель которого будет участвовать в рассмотрении сделки на правительственной комиссии, видят стратегического инвестора оптимальным покупателем. Ранее также сообщалось, что Danone рассматривает продажу от 75% акций, планирует сохранить место в совете директоров и хочет включить в сделку опцион обратного выкупа.



Предполагается, что Danone сохранит за собой право обратного выкупа — это указывает на то, что французская компания заинтересована в «сохранении и преумножении» бизнеса, обращает внимание аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. По ее мнению, скорее всего, Danone выберет покупателя с компетенциями в пищепроме. «В пользу покупателя может также говорить наличие собственного производства сырья. С этой точки зрения такие крупные производители сырого молока и переработчики, как “Эконива” и "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева выглядят как возможные покупатели», — прокомментировала «Агроинвестору» Буйлакова.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев считает, что на балансе рыночного спроса и предложения сделка существенно не отразится, так как не меняется объем производственных мощностей. «Заводы Danone хорошо технологически оснащены, — говорит эксперт. — Они изначально были заточены под работу с молоком более высокого качества, и поэтому с точки зрения качества продукции, которая выпускалась на их предприятиях, у компании очень хорошая репутация. Так что новому покупателю не составит больших трудов наладить систему продаж. Вопрос в том, идут ли активы в комплекте с торговыми марками Danone». Но, по мнению Корнеева, покупатели сегмента b2b все равно согласятся поставить эту продукцию на полку, даже если собственнику придется самостоятельно разрабатывать торговые марки с нуля или же подключать мощности Danone к производству продукции под уже имеющимися брендами нового владельца.



По словам Корнеева, сложности могут возникнуть в первое время после заключения сделки из-за организационных преобразований — они приведут к росту издержек. «Основные риски — обеспечение финансирования и поддержки уровня работы, который был при предыдущем владельце», — говорит эксперт. Прежде всего речь идет об автоматизированных системах производства, обслуживание и замена которых сейчас требует больше временных и финансовых ресурсов.



За первые девять месяцев 2022 года на бизнес EDP Russia приходилось около 5% от чистых продаж Danone. В России компания представлена брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Тёма», Nutrilon, «Малютка». По информации на сайте компании, в России у Danone 18 предприятий, на них работает более 10 тыс. человек.

