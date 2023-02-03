Danone может продать часть активов в России с возможностью выкупа

Производство всех молочных продуктов Danone локализовано в России Danone

Французская Danone, которая в октябре 2022 года заявила о планах передачи контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России, включила в эту сделку опцион обратного выкупа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением продажи. По словам одного из них, инвесторам предложено от 75%, Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки.



Как сообщили источники, в сделку должны войти только российские марки Danone, среди которых «Простоквашино», «Растишка», «Тема». Один из собеседников «Коммерсанта» предположил, что первый этап отбора интересантов уже завершился. По его словам, среди потенциальных покупателей есть несколько инвестиционных фондов.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что возможные условия сделки Danone «более чем разумные», потому что нужно учитывать уровень компании. Danone - это второй в России переработчик молока с 18-ю заводами и известными брендами: Danone, «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», «Простоквашино», «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», «Тема» и другие. Компания занимает ведущие позиции в четырех сегментах производства продуктов здорового питания: свежие кисломолочные продукты, детское питание, вода и лечебное питание.



Петрова полагает, что сделка будет осуществляться через инвестиционный фонд, после чего актив будет передан компании-профи в FMCG- сегменте. «Будет странно сказать, что сложностей в таком вопросе не возникнет, а особенно в сложившейся политико-экономической ситуации. Но Danone оставляет за собой долю и члена в совете директоров, поэтому процесс будет управляемый, — считает она. — Ключевая сложность заключается в смещении фокуса менеджмента с целей по развитию бизнеса на завершение сделки, значит компания может начать терять позиции на рынке».



В январе руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова, академик РАН Александр Петриков говорил «Прайм», что, по его мнению, Danone нельзя распродавать по частям. Со ссылкой на оценки экспертов он отмечал, что стоимость бизнеса может составлять около 70 млрд руб. Эксперт считает, что, продавая заводы «в розницу» как стандартный производственный актив, ничего нельзя выручить за бренды Danone, а также за экосистему компании. «Трудно поддаются оценке возникающие при этом репутационные потери. Они неизбежно возникнут не только у покупателей, но и у многочисленных российских партнеров корпорации — поставщиков сырого молока и других ресурсов, вузов и НИИ, с которыми Danone завязала партнерские отношения», — говорил Петриков.



Компания Danone занимает второе место в России по объему переработки сырого молока, по итогам 2021 года суммарно по всем предприятиям холдинга мощности переработки составили 3,4 тыс. т в сутки. В продажах молочной продукции бренды холдинга занимали лидирующие места. Так, в категории натурального йогурта на бренды «Активиа» и «Данон» совместно приходится более 20% в стоимостном выражении. Творог «Простоквашино» - лидер продаж, его доля более 5%, кефир «Простоквашино» занимает второе место и 13%, сметана «Простоквашино» - первое место и 9%, молоко «Простоквашино» - второе место и 9%, рассказала Петрова.



Производство всех молочных продуктов Danone локализовано в России, а с 2021 года в Краснодарском крае начался выпуск растительных напитков Alpro, которые занимают второе место и порядка 1/3 продаж в стоимостном выражении.



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