«Мираторг» продал колбасный завод в Петербурге

Мощность комплекса составляет 50 тонн колбасной продукции в сутки flickr.com

«Мираторг» продал производственный комплекс площадью 9,7 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге, который использовался для выпуска колбасных изделий. Покупателем стала компании «Альтаир», специализирующаяся на производстве хлебопекарных изделий. Мощность комплекса составляет 50 т колбасной продукции в сутки, сообщила пресс-служба агрохолдинга. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров сказал «Ведомостям», что сумма сделки могла составить около 100 млн руб.



«Мираторг» запустил колбасное производство на заводе в Санкт-Петербурге в 2018 году, а в 2020-м начал выпускать продукцию на площадке автоматизированного предприятия в Курской области, увеличив мощности проекта до 200 т колбасных изделий в сутки. Таким образом, необходимость в маленьком заводе отпала, пояснила компания.



«Мы как крупнейшие производители высококачественного мяса приняли решение сфокусироваться на развитии и масштабировании нашей основной площадки в Курской области, — сказал вице-президент «Мираторга» Александр Никитин, слова которого приводятся в сообщении. — Одним из существенных преимуществ продаваемого завода является то, что он не требует инвестиций. Мы рады, что нам удалось найти с компанией “Альтаир” взаимовыгодные решения и передать наш актив в надежные руки». По словам партнера, регионального директора департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group (консультант сделки) Константина Фомиченко, сейчас на рынке наблюдается высокий спрос на температурные склады и пищевые производства.



Кардинально перепрофилировать купленное производство нет смысла, если компания намеревается выпускать не колбасные изделия, то и купила бы, скорее всего, актив, соответствующий запросу, считает исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Эксперт говорит, что у нового собственника, если он решит производить колбасы, должна быть стратегия, сильно выделяющая его на фоне конкурентов. Это связано с тем, что сейчас происходит упрощение ассортимента из-за специфики потребительского поведения, и основу составляют классические рецептуры. «И здесь выигрывают компании с более раскрученными брендами и дистрибуцией», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. Среди специфики колбасного сегмента он выделяет редкий в сравнении с мясом пересмотр цен: один-три раза в год. В результате производителю колбас без собственной сырьевой базы будет сложно отыгрывать изменение цен на сырье в рентабельности.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина говорит, что сделка показывает, что «Мираторг» концентрирует производство, тем самым снижая издержки, даже если теряет при этом в логистике. «Судя по всему, продано не только здание, но и оборудование, значит “Альтаир” покупает готовый бизнес по производству колбасной продукции, тем самым “Мираторг” своими руками создает себе конкурента на региональном рынке», — прокомментировала «Агроинвестору» Корягина. Хотя возможно, стороны заключили соглашение, что продукция нового собственника не будет напрямую конкурировать с продукцией «Мираторга», допускает она.



«Мираторг» — крупнейший вертикально интегрированный агрохолдинг, является ведущим производителем свинины и говядины в России. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке, сеть розничных магазинов. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

