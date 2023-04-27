ГК «Эфко» выкупит у Upfield бренд маргарина «Пышка»

Пять лет назад «Эфко» уже хотела купить эту торговую марку Pixabay

ГК «Эфко» договорилась с голландской Upfield о выкупе прав на бренд маргарина «Пышка». Об этом «Агроинвестору» сообщили в пресс-службе «Эфко». Исполнительный директор компании Сергей Иванов отметил, что пять лет назад «Эфко» уже хотела купить эту торговую марку, но ее опередила Upfield. Топ-менеджер также рассказал «Агроинвестору», что оформление полного перехода прав остается только технической процедурой и будет завершено в течение двух-трех месяцев. «Эфко» сохранит рецептуру производства маргарина, заверил он.



Маргарин «Пышка» появился на полках российских магазинов в 2000 году. Его дистрибуцией в России занималась «Эфко». В результате изменений конъюнктуры FMCG-рынка в начале 2020-х годов Upfield приняла решение об уходе «Пышки» с российского рынка. В прошлом году «Эфко» вновь вернулась к переговорам о возможности приобретения бренда.



В 2023-м «Пышка» начала производиться на заводе «Эфко» в Евдаково и вновь вернулась на прилавки страны. Сейчас она выпускается по лицензионному соглашению. Приобрести «Пышку» можно в крупных федеральных сетях, в локальных сетях и рознице. В общей сложности более чем в 50 российских регионах. Теперь ассортимент b2c-маргаринов «Эфко» - это три торговые марки: «Пышка», «Добавкин» и «Добрый пекарь».



Согласно информации источника «Коммерсанта», бренд «Пышка» может стоить $1-1,5 млн. В 2022 году выпуск маргаринов и спредов в России сократился на 2% до 182 тыс. т по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете «Русагро». Эта компания оценивает свою долю на рынке маргаринов и спредов в натуральном выражении в 23%, а еще 10% приходится на НМЖК. «Эфко» предполагает, что доля бренда «Пышка» в этой категории может составить от 5% до 15%, а в премиальном сегменте — более 80%. Если потенциал будет реализован, то выручка от продажи продукта может достигнуть 2 млрд руб. в год, пишет «Коммерснатъ».



Директор «Совэкона» Андрей Сизов в беседе с газетой допустил, что «Эфко» сможет позиционировать премиальный маргарин как здоровую замену жирам животного происхождения. Но для этого компании придется побороть исторически сложившийся в России образ категории как дешевой замены сливочному маслу, отметил эксперт. Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман подтвердил, что для успешных продаж премиального бренда в сегменте маргаринов «Эфко» потребуется сформировать дополнительную лояльность к марке.



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