«Русагро» вложит 4,7 млрд рублей в развитие масложировых активов в Саратовской области

Увеличение производственных мощностей может позволить группе нарастить экспортные поставки по Каспийскому морю​ Балаковский маслоэкстракционный завод

Группа «Русагро» в этом году планирует вложить около 4,7 млрд руб. в реализацию инвестпроектов в Саратовской области. «В Саратовской области запланирована реализация крупных инвестпроектов на заводах в Саратове, Балакове и Аткарске. Мощности Балаковского и Аткарского маслоэкстракционных заводов увеличатся до 2,4 тыс. т в сутки. На Саратовском жиркомбинате планируется запустить линию по производству маргарина для слоеного теста», — сообщается на сайте Минсельхоза.



В 2022 году Саратовская область собрала рекордный урожай подсолнечника — 2,27 млн т. Кроме того, область занимает четвертое место в России по производству подсолнечного масла. Новые проекты позволят перерабатывать значительную часть урожая внутри региона: мощности переработки подсолнечника вырастут на 500 тыс. т, производство подсолнечного масла — на 200 тыс. т, благодаря чему Саратовская область войдет в топ-3 по производству этого продукта в России.



О планах «Русагро» увеличить производственные мощности «Агроинвестор» писал летом 2021 года. В ноябре 2022-го «Аргументы и факты» писали, что производственная мощность Саратовского комбината составляет 450 тыс. т продукции в год, мощность переработки Аткарского МЭЗа — 1,54 тыс. т маслосемян в сутки. «В планах увеличение этого показателя до 2,4 тыс. т в сутки. Проект будет реализован к 2024 году», — говорил руководитель Аткарской производственной площадки Евгений Щипакин. Мощность МЭЗа в Балакове — 1,8 тыс. т маслосемян в сутки, после реконструкции объем выпуска готовой продукции вырастет с 600 тыс. т до 800 тыс. т в год. При этом модернизация сделает производство на 100% безотходным.



Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова напоминает, что масложировой сегмент является самым крупным по выручке бизнесом «Русагро», кроме этого на него приходится львиная доля экспортных продаж агрохолдинга. По ее мнению, увеличение производственных мощностей в Саратовской области может позволить группе нарастить экспортные поставки по Каспийскому морю. «В четвертом квартале 2022 года “Русагро” сообщала, что уменьшили продажи бутилированного масла “в связи с ориентацией на более доходные продукты”. Планы по запуску линии по производству маргаринов для слоеного теста выглядит как продолжение увеличения фокуса на товарах с более высокой добавленной стоимостью, более дифференцированных позициях, что дает производителям больший контроль за ценообразованием», — прокомментировала «Агроинвестору» Буйлакова.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что при увеличении мощностей уже действующих предприятий серьезных проблем быть не должно, особенно с учетом того, что российские компании, скорее всего, уже нашли поставщиков оборудования из дружественных стран. «Саратовская область — регион, не до конца покрытый маслозаводами, и по сырью, я думаю они проходят <...>. Но все же риски по сырью есть: в Поволжье с точки зрения севооборота, мягко говоря, все не совсем благополучно по семечке», — сказал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, дополнительные объемы масла преимущественно пойдут на экспорт или на замещение экспорта, маргарин для слоеного теста — на внутренний рынок.​



Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой считает, что потенциал роста у проектов «Русагро» есть. «Саратовская область — крупнейший производитель подсолнечника в России на протяжении последних нескольких лет. Регион менять этот вектор не намерен», — добавляет он.



По словам Лозового, в Поволжье крупные объекты по переработке масличных культур сосредоточены в Татарстане, Башкирии, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях — суммарно, по оценкам агентства, это более 5,1 млн т. В целом за пять лет (2018-2022) мощности МЭЗов во всем Приволжском федеральном округе выросли с 5,35 млн т до 5,75 млн т. Однако задел для появления новых объектов по переработке подсолнечника в Саратовской области есть, поскольку здесь отмечается определенный профицит по сырью.



«Что касается линии по производству маргарина, то это также перспективное направление. В 2022 году Россия увеличила экспорт маргарина на 36%. Один из крупнейших производителей всей маргариновой продукции (в т.ч. жиров) в стране — “Русагро”. По нашим оценкам, ее доля на рынке составляет примерно 25%», — рассказал «Агроинвестору» Лозовой. По его словам, за прошедший год группа значительно нарастила объемы продаж маргаринов и спредов в Азербайджан, Туркменистан, Молдову. В агрохолдинге отмечали, что в 2023 году намерены продолжить географическую экспансию. Стратегия развития предполагает удвоение объемов экспортных отгрузок в ближайшие семь лет: в частности, рост ожидается за счет рынков стран Северной Африки и ОАЭ.



Масложировое бизнес-направление «Русагро» занимает лидирующие позиции на рынке майонезов, масел и жиров в России. Основными направлениями бизнеса являются закупка и переработка подсолнечника, производство и продажа подсолнечного масла, шрота, промышленных жиров и маргаринов, продуктов переработки молока (в т.ч. сыров и сливочного масла), а также потребительских продуктов питания, сообщается на сайте компании. Активы масложирового направления расположены в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях, Екатеринбурге и в Приморском крае.



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