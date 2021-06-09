«Русагро» запустила новый завод по производству майонеза

Компания перенесла в Саратовскую область производство из Москвы Д. Абрамов

Группа «Русагро» запустила завод по производству майонеза в Аткарске Саратовской области на базе маслоэкстракционного завода, сообщила пресс-служба губернатора региона, напомнив, что в 2019 году компания приняла решение перенести в регион майонезное производство из Москвы. Мощность предприятия — 120 тыс. т продукции в год, объем инвестиций — 2 млрд руб. Пробный выпуск продукции уже начался.



Председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович на церемонии открытия завода отметил, что запуск майонезного производства не означает, что реконструкция МЭЗа завершена. Его мощность будет увеличена на 30%, планируется создать линии по выпуску фритюрного и бутилированного масла, уточнил он. Также в планах компании реконструкция ее других саратовских активов.



Вадим Мошкович, председатель совета директоров «Русагро» Со следующего года начнем также инвестировать в сельское хозяйство, а это около 50 тыс. га земли. Хотим предложить региону новые цифровые решения для агропромышленного комплекса. В целом Саратовскую область мы рассматриваем как лидера масложирового производства, и объем инвестиций будет только возрастать.

В 2021—2023 годах «Русагро» планирует увеличить мощность Аткарского МЭЗа до 1,8 тыс. т в сутки. Также реконструкция пройдет на другой площадке группы — Балаковском МЭЗе. Его производительность вырастет до 2,4 тыс. т в сутки. Соглашение о реализации этих проектов глава региона Валерий Радаев и Вадим Мошкович подписали на недавно завершившемся Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций не уточняется.



Ранее аткарский и балаковский заводы принадлежали холдингу «Солнечные продукты» (ГК «Букет»), в ноябре 2018 года «Русагро» выкупила права требований по его долгам почти на 35 млрд руб. В декабре 2019-го группа подписала соглашение с правительством Саратовской области, предполагающее расширение и реконструкцию производственных мощностей Аткарского и Балаковского МЭЗов, а также Саратовского жирового комбината. Общая стоимость инвестпроекта оценивалась в 6 млрд руб. Вадим Мошкович тогда говорил, что группа создаст все условия, чтобы выращиваемая в регионе продукция перерабатывалась здесь же.



«Русагро» является ведущим производителем сырого подсолнечного масла и потребительского маргарина, а также вторым крупнейшим производителем промышленных жиров и майонеза в России. В 2020 году общая мощность группы по производству промышленных жиров составила около 400 тыс. т в год, потребительской продукции — 660 тыс. т в год, включая 300 тыс. т бутилированного масла, 280 тыс. т майонеза и соусов на его основе и 80 тыс. т потребительского маргарина и спредов, говорится в годовом отчете компании.

