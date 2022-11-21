Сингапурская компания может продать свою долю в НМЖК

За счет сделки «Русагро» может увеличить свое присутствие на российском рынке соусов и маргаринов НМЖК

Сингапурская Wilmar International, которая называет себя крупнейшим производителем и продавцом пальмового масла, может продать свою долю в «Нижегородском масло-жировом комбинате» (НМЖК) группе «Русагро». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на аграрном рынке. По словам одного из собеседников издания, договоренности уже могут быть достигнуты. Представитель «Русагро» сказал «Агроинвестору», что «в компании о таких переговорах неизвестно», НМЖК не ответил за запрос. Источник «Агроинвестора» на масложировом рынке считает, что разговоры о сделке — это слухи.



По последним данным отчетности Wilmar, на конец 2019 года ее доля в головной компании НМЖК — кипрской Sethal Holdings Ltd — составляла 52%. Собеседники «Коммерсанта» отмечают, что ведение бизнеса в России для Wilmar усложнилось после начала специальной военной операции и новой волны санкций. Сингапур был включен Россией в перечень «недружественных стран», также на уход Wilmar из страны могло повлиять наличие большого бизнеса на Украине: украинская Delta Wilmar владеет двумя маслозаводами, перевалочным комплексом в порту Южный и производителем продуктов «Чумак». В марте Delta Wilmar приостанавливала бизнес-процессы из-за начала военных действий, писал местный Forbes.



Долговая нагрузка «Русагро» позволяет ей привлекать финансирование для новых сделок: на конец сентября соотношение чистого к EBITDA было на уровне 1,98. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов сказал «Коммерсанту», что агрохолдинг может и использовать накопленный объем средств на счетах (59,19 млрд руб.), чтобы разместить часть денег в секторах, где возможна синергия с его бизнесом. Он считает, что группа будет заинтересована в консолидации контроля над активом, если сможет договориться об условиях. При этом за счет сделки, если она состоится, «Русагро» может сильно увеличить свое присутствие на российском рынке соусов и маргаринов.



НМЖК — вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят два перерабатывающих масложировых комбината в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске, а также элеваторы в Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и в республике Башкортостан. По данным сайта группы, она занимает первое место на российском рынке фасованных маргаринов и соусов.



«Русагро» является одним из крупнейших в стране производителем сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам 2021 года выручка группы увеличилась на 40% до 222,9 млрд руб. Драйвером роста стал масложировой сегмент, выручка которого увеличилась на 57% до 125,2 млрд руб. За январь-сентябрь 2022 года выручка «Русагро» выросла на 16% до 182,02 млрд руб., EBITDA выросла на 15%, до 35,3 млрд руб. Основные активы группы расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае.



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