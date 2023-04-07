разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Danone планирует вывести с российского рынка часть брендов

Отказ от международных торговых марок не означает обязательный запуск совершенно новой концепции бренда

| Агроинвестор |

Сейчас Danone тестирует расширение линейки под брендом «Простоквашино»
Сейчас Danone тестирует расширение линейки под брендом «Простоквашино»

Компания намерена отказаться от использования своих международных брендов (Activia, Alpro, Actimel и ) в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник на рынке. В « Россия» изданию рассказали, что изучают разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка. Кроме упомянутых торговых марок, выпускает молочную продукцию под брендами «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «BioБаланс» и «Тема». 

В России компания работает с 1992 года. Ранее на ее сайте говорилось, что в стране у 18 предприятий, на них работает более 10 тыс. человек. В октябре 2022-го сообщила, что намерена отказаться от контроля над своим бизнесом по производству молочной продукции в России. В контур сделки не войдет детское питание — «Истра — Нутриция» (бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш»), пишут «Известия». Ранее эксперты отмечали, что, вероятно, передаст бизнес менеджменту, сохранив опцион на обратный выкуп. Однако также сообщалось, что свою заинтересованность в покупке активов проявляли «», «», «Черноголовка», «», «Румелко», им. Н. И. Ткачева и .

Глава Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Известиям», что сейчас тестирует расширение линейки под брендом «Простоквашино» — недавно на полках появились йогурты, творожки и другая десертная продукция. Но возможны и другие варианты: например, может не возражать против использования созвучных глобальным брендам названий и узнаваемых элементов оформления упаковки — например, «АктивиЯ» вместо «АктивиА». «В целом многое зависит от того, как новый владелец поддержит ребрендинг в маркетинге, продвижении и коммуникациях и насколько процесс будет растянут во времени», — сказал эксперт.

Однако в любом случае новому собственнику придется вложить серьезные средства в маркетинг и продвижение для того, чтобы сохранить место на полке и заинтересовать покупателей, не потеряв долю рынка. «Безусловно, для это большие потери: столько усилий было вложено в узнаваемость брендов, завоевание позиций на рынке», — говорит основатель и творческий директор брендингового агентства Ohmybrand Надежда Паршина. Но уходят не все торговые марки, принадлежащие компании, напоминает она. «Например, “Даниссимо”, один из самых популярных в России брендов десертных йогуртов, как я понимаю, остается», — отмечает она. Так что, кроме «Простоквашино», который, безусловно, очень сильный и узнаваемый бренд, у компании есть куда распределить ресурсы. По ее словам, российские покупатели уже освоились в нынешней ситуации и активно изучают появляющиеся торговые марки. «Да, нужно будет заново выстраивать узнаваемость, если решит выводить новый бренд, но у них грамотные специалисты, и я уверена, что у компании все получится», — прокомментировала «» Паршина.

Отказ от международных торговых марок не означает обязательный запуск совершенно новой концепции бренда: производитель может сохранить привычную упаковку, цвет, шрифт и т. д., тем самых сохранив узнаваемость товара для покупателя, но сменив официальное название, рассуждает аналитик ФГ «» Анна Буйлакова. «Расположение товара в магазине (в рядах с высокой проходимостью, на уровне глаз) определяется, в том числе, взаимоотношениями производителя и торговых сетей. Сети заинтересованы в увеличении оборота, за счет чего самые популярные товары могут получать более выгодные места в магазине», — добавляет она. По мнению эксперта, вероятно, в краткосрочной перспективе смена брендов не повлияет на сохранение за продукцией привычного физического места на полке. В более длительной перспективе сохранение полки будет зависеть от покупательского «голоса рублем».

Партнер компании «» Альбина Корягина говорит, что уход международных брендов на объеме потребления отразится мало: с точки зрения предложения на рынке ничего не меняется, все производственные мощности продолжат работать. «А вот позиции непосредственно самого могут сильно пошатнуться», — допускает она. По словам Корягиной, ребрендинг продукции, значительные вложения в продвижение новых торговых марок, выстраивание работы с потребителем — все эти задачи имеют набор готовых и апробированных решений. 

«Только результат бывает самый разный. Поэтому я, конечно, желаю новым владельцам успехов. Я и как специалист, и как обычный потребитель желаю сохранения на нашем рынке производителя действительно качественной продукции, — прокомментировала «» Корягина. —  полностью встроился в нашу молочную отрасль, на него завязано огромное количество кооперационных связей сотен российских предприятий, на его предприятиях работают тысячи человек. Но все это в данный момент поставлено в достаточно рискованное положение».

Прогнозировать точные цифры в этой ситуации Корягина не берется, но она уверена, что основную часть своего положения на рынке производитель сохранит. Да, будут какие-то потери в тех или иных категориях продуктов, в которых работает компания. По-разному поведут себя продажи на локальных рынках, с разной скоростью потребитель адаптируется к ребрендингу продукции. «В данном случае важным является вопрос — кто станет возможным получателем выгоды в этой ситуации? Заместят ли возможные потери в продажах местные производители, или этим смогут воспользоваться крупные федеральные производители?», — рассуждает эксперт. По ее словам, ответ на этот вопрос могут дать федеральные торговые сети — именно им решать, кому достанется высвободившиеся места на полках их магазинов.

При этом потребительский спрос на десертные молочные товары сокращается, что может осложнить ситуацию. По данным NielsenIQ, за 12 месяцев к марту 2023 года продажи йогуртов в городах за год упали более чем на 15%. Речь идет как о ложковой, так и о питьевой продукции данные. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, спрос на сладко- и кисломолочную продукцию действительно снижается, пишут «Известия». В крупной сетевой рознице объемы продаж в феврале-марте 2023-го в сравнении с аналогичными месяцами прошлого года сократились на 2-6% из-за сдержанного потребительского поведения, а также коррекции спроса и предложения после бурного развития этого сегмента в предыдущие годы: продажи йогуртов и десертов росли двузначными темпами, категория стала одной из самых объемных по числу наименований на полке. При этом спрос на основную молочную продукцию не снижается.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Приглашаем на конференцию «Агроинвестор»: PRO животноводство и комбикорма

Мероприятие пройдет 14 апреля в Москве

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023
Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?

«Агротехника и технологии»

Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?
«Агроинвестор» №04, апрель 2023

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2023
Посевная в штатном режиме. Сельхозпроизводители продолжают сеять, однако работать им все сложнее

«Агроинвестор»

Посевная в штатном режиме. Сельхозпроизводители продолжают сеять, однако работать им все сложнее
Рынок комбикормов вырос вопреки проблемам. Топ-25 крупнейших компаний выпустили более 21 млн т продукции

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вырос вопреки проблемам. Топ-25 крупнейших компаний выпустили более 21 млн т продукции