«Победа-1» изменила сроки запуска производства белковых компонентов в Югре

Многим предприятиям в связи с санкционным давлением пришлось пересмотреть свои планы развития ГК «Молвест»

Компания «Победа-1» сдвинула сроки реализации проекта по запуску производства белковых компонентов для новорожденных и детского питания с ноября 2022 года до конца 2023-го. Об этом ТАСС сообщили в департаменте промышленности Югры. Проект реализуется в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Запуск предприятия позволит заместить 10% внутреннего рынка, отметили там.



Проект строительства завода по производству отечественных белковых компонентов для новорожденных в 2021 году был поддержан правительством России. Сообщалось, что на создание предприятия из бюджета будет выделено 300 млн руб., общий объем инвестиций составит 1,5 млрд руб. На заводе будут производить основу для детского питания, мицеллярный казеин, путем разделения молока на мембранных комплексах.



Причиной изменения планов стало ограничение поставок иностранного оборудования и запасных частей в условиях внешнего санкционного давления, а также изменения в логистике поставок аналогов, рассказали ТАСС в департаменте промышленности Югры. Там отметили, что ранее на площадке прошел технический запуск первой производственной линии, где предполагается производить иммунокорригирующий белковый препарат, сейчас идет закупка необходимого оборудования для второй линии.



Предполагается, что масштабирование производства «Победы-1» обеспечит до 100% текущей потребности в отечественных белковых компонентах. Производство разместится на базе ранее законсервированного завода «Советское молоко». По словам учредителя компании «Победа-1» Николая Бурачевского, сейчас предприятий такого уровня в России не существует.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что строящийся завод по производству белковых компонентов является «достаточно сложным». «В России для заменителей грудного молока не налажено даже производство сухой сыворотки с высокой степенью деминерализации. Все высокотехнологичные производства требуют соответствующего уровня сырье, оборудование, а также время на пуско-наладочные работы», — отметила она.



Из последних успешных и оперативно запущенных проектов в этой области она выделила ГК «Молвест» с производством концентрата молочного белка.​ Оно было запущено в середине января в городе Калач Воронежской области. Объем инвестиций составил порядка 2 млрд руб. Новое производство способно переработать 200 т исходного сырья в сутки, из которого будут получать востребованный в пищевой промышленности концентрат молочных белков 85%. Он используется в детском, спортивном и диетическом питании, в производстве творожных и мягких сыров, мясных продуктов и полуфабрикатов.



По словам Петровой, многим предприятиям в связи с санкционным давлением пришлось пересмотреть свои планы развития и сроки их реализации. В молочной отрасли сохраняется высокая зависимость от импортного оборудования как технологического, так и упаковочного, поэтому высока вероятность переноса сроков запуска новых предприятий из-за сложностей с логистикой или поиском новых поставщиков, считает она.



По словам партнера компании «НЭО Центр» Альбины Корягиной, новый завод — действительно уникальное производство. «Дело в том, что сухие молочные смеси у нас сейчас производятся крупными международными корпорациями на основе импортного сырья. По нашим данным, доля импортных товаров в этой категории составляет около 93,8%. Так, порядка 38,6% занимает Nestlе, 34,8% — Danone (Nutricia), а на российские компании приходится лишь 6,2%. Отечественные компании это “Инфаприм” и “Фармалакт” (доля второго практически незрима)», — рассказала эксперт.



Однако, по ее словам, и эти отечественные производители работают на импортных компонентах в своих конечных смесях. Сам внутренний рынок хоть и небольшой — около 30-40 тыс. т в год (чуть больше $200 млн), но заменитель грудного молока в нашей стране необходим более чем 1 млн детей в возрасте до шести месяцев, рассказала Корягина. Поэтому вопрос о зависимости от импортных компонентов для его производства является критически важным, уверена она.



Само производство полного цикла искусственных смесей очень высокотехнологичное, критически зависимое от импорта, продолжает Корягина. По ее мнению, сдвиг сроков действительно мог быть вызван с затруднениями в закупках импортного оборудования. Однако эксперт отметила, что все необходимые технические решения этого производства уже имеются внутри страны. «Поэтому проблемы со сроками ввода производства будут решены в разумные сроки и проект будет реализован в ближайшие время», — уверена Корягина.



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