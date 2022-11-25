«Уралхим» запустил пилотную установку по производству протеина из гороха

Завод может перерабатывать 200 кг гороховой муки в час и производить 35 кг в час горохового изолята «Уралхим»

«Уралхим» запустил в «Сколково» пилотную установку по производству белка из гороха, сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора компании Дмитрия Коняева. Инвестиции компании в проект составили 300 млн руб., на исследования было выделено 200 млн руб.



Коняев рассказал, что завод может перерабатывать 200 кг гороховой муки в час и производить 35 кг в час горохового изолята. Максимальная мощность установки составляет до 30 т белка в год. Пилотная установка является частью крупного проекта, в рамках которого к 2024 году на площадке «Уралхима» в Кировской области планируется запустить производство биопротеина с применением метана. По итогам эксплуатации компания планирует выйти на проектирование завода полной мощности производительностью от 15 тыс. т до 50 тыс. т в год.



По словам Коняева, компания намерена поставлять гороховый протеин как на внутренний рынок, так и на экспорт, в частности в страны Азии. «Для строительства правильного крупнотоннажного производства всегда важно иметь пилотную установку, в первую очередь это производство нацелено на отработку технологий и на апробирование различных видов сырья для того, чтобы избежать ошибок, — цитирует его ТАСС. — У нас есть планы по строительству крупнотоннажного производства горохового изолята, поскольку на сегодняшний момент гороховый изолят в России не производится, импортируется».



Отвечая на вопрос о сроках строительства, Коняев отметил, что обычно такой завод может быть построен за три-четыре года. Компания пока не определилась с возможным местом для возведения предприятия, добавил он. Коняев также рассказал, что компания уже начала поставки горохового изолята с пилотной установки ряду производителей продуктов питания.



Гороховый изолят является менее аллергенным продуктом, чем, например, пшеничный глютен, говорит президент ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин. «Основными рынками его потребления остаются Европа и США, где активно развивается производство альтернативных продуктов питания. При этом Китай не переходит на гороховый протеин. Если «Уралхим» построит свой завод, первое, что им нужно будет сделать — создать рынок, потому что сейчас рынок изолятов составляет всего около 4 тыс. т против пшеничного глютена, которого производится более 70 тыс. т», — сказал он «Агроинвестору».

