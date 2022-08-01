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«Молвест» начнет производство концентрата молочного белка

Проектная мощность переработки составит 200-300 тонн исходного сырья в сутки

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Новое предприятие предполагается запустить в сентябре
«Молвест»
Новое предприятие предполагается запустить в сентябре
«Молвест»

ГК «Молвест» введет дополнительные мощности по глубокой переработке молока на базе своего завода по производству сухих ингредиентов в Воронежской области, сообщила пресс-служба компании. В частности, там планируется запустить производство концентрата молочного белка, который обычно закупается за рубежом, в основном в странах Европы, США и Новой Зеландии. Также предприятие будет выпускать сухое обезжиренное молоко.

Проектная мощность нового производства составит 200-300 т исходного сырья в сутки. Здесь планируется выпускать концентрат молочного белка с содержанием протеина не менее 85% — он применяется в производстве спортивного питания и творожных сыров. Предприятие предполагается запустить в сентябре. Сейчас идет монтаж оборудования, в августе-сентябре будут проведены пусконаладочные работы.

Инвестиции в проект пока не раскрываются. «Что касается рынка, то сейчас есть большая потребность в сухих молочных ингредиентах внутри России, поэтому приоритетная задача — внутренний рынок, однако мы уже активно экспортируем сухие молочные ингредиенты, в частности, в КНР, и продолжим это делать», — уточнила «Агроинвестору» пресс-служба «Молвеста».

«Для потребителей концентрата молочного белка на фоне санкций возникают понятные сложности, и сегодня зависимость от европейских поставщиков высокая. Сейчас наша задача — заместить часть объемов импортного сырья. В России аналогичных производств пока нет», — приводятся в сообщении агрохолдинга слова гендиректора «Молвеста» Анатолия Лосева.

Производство сухих молочных ингредиентов было запущено на предприятии в Калаче в 2020 году. Сейчас оно перерабатывает 600 т сыворотки в сутки и производит концентрат сывороточного белка и пермеат, которые продаются в России и поставляются за рубеж. Сухие молочные ингредиенты используются при производстве спортивного и детского питания, а также в кондитерской промышленности.

В мае «Молвест» возобновил экспортные поставки в дальнее зарубежье. Тогда компания отправила шесть контейнеров сухих молочных ингредиентов (сывороточный пермеат) в Китай. Из-за санкций и нарушения логистики агрохолдинг не мог вывозить продукцию на внешние рынки с февраля. Основным экспортным продуктом компании остаются сухие молочные ингредиенты из подсырной сыворотки.

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Екатерина Шокурова 

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